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Carlos Sobera continúa con la expansión de 'El precio justo', que estrena nueva versión para el prime time este verano

El concurso producido por Fremantle comenzó emitiéndose de lunes a viernes, amplió posteriormente su presencia a los fines de semana y ahora da un paso más con una adaptación específica para el horario de máxima audiencia.

Carlos Sobera en 'El precio justo'

Carlos Sobera en 'El precio justo' / Mediaset

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Redacción Yotele

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Madrid
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'El precio justo' continúa dando alegrías a Mediaset. Tras seis meses de andadura en la sobremesa de Telecinco y su posterior salto a los fines de semana (actualmente con reposiciones), el mítico concurso presentado por Carlos Sobera se prepara para su mayor reto hasta la fecha: conquistar el prime time.

La cadena ya ha comenzado a promocionar una edición especial de prime time producida por Fremantle que llegará "muy pronto" y que contará con un cambio radical en su mecánica. Bajo el subtítulo "La casa por la ventana", esta versión estelar aumentará considerablemente el valor de sus premios económicos e incorporará la participación de rostros famosos. Entre los suculentos premios que se pondrán en juego destaca un apartamento para cuatro personas durante todo el verano o un cheque de 10.000 euros.

La gran sorpresa de las promos lanzadas por Telecinco es la presencia de dos rostros muy ligados a la casa y que serán claves en la programación estival: Carlos Lozano y Luján Argüelles.

Carlos Lozano regresará por partida doble. Además de participar en este especial (un auténtico guiño nostálgico, ya que él mismo presentó el concurso en La 1 entre 1999 y 2001), se pondrá al frente de 'Amor o lo que surja', el nuevo dating show diario para las sobremesas de la cadena.

Por su parte, Luján Argüelles compaginará su aparición en el concurso con los mandos de 'El camino de la verdad', un nuevo docureality veraniego en el que varios padres e hijos intentarán solucionar sus diferencias haciendo el Camino de Santiago.

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"Bienvenidos a 'El precio justo', edición de prime time. Hoy, tiramos la casa por la ventana" – Carlos Sobera en la nueva promo de Telecinco. Esta apuesta nocturna se sumaría a la batería de estrenos y regresos que tiene preparado el canal con 'El camino de la verdad', 'Ella, maldita alma', 'Romi', 'Sandokan' y 'Universo Calleja', entre otros.

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