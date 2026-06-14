Muy pronto
Bertín Osborne, Elena Furiase, Paco Tous y nueve famosos más se apuntan a 'El escondite', el nuevo concurso de TVE presentado por Grison
La cadena pública ha desvelado en 'D Corazón' a la primera tanda de famosos que jugarán al clásico juego infantil
Televisión Española ha anunciado esta tarde en 'D Corazón' el espectacular plantel de famosos que participarán en El Escondite, su nueva e intrigante apuesta de entretenimiento para La 1. El formato, que estará capitaneado por el polifacético y humorista Grison, promete revolucionar el prime time con una vuelta de tuerca al clásico juego infantil. La cadena pública ya calienta motores para un estreno que llegará "muy pronto" a las pantallas y que busca conquistar a la audiencia con una mezcla perfecta de tensión, humor y nostalgia.
El casting de concursantes contempla perfiles como el de Rosa López, Vicco, rostros habituales de la crónica social y la televisión como Bertín Osborne y el periodista Javi Hoyos, además de actores de la talla de Kira Miró, Pepón Nieto, Paco Tous y los hermanos Elena y Guillermo Furiase. La lista la completan el exbaloncestista Jorge Garbajosa, la televisiva Belinda Washington y la presentadora Inés Hernand.
Así es 'El escondite'
En ‘El escondite’ los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.
Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.
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