Bertín Osborne, Elena Furiase, Paco Tous y nueve famosos más se apuntan a 'El escondite', el nuevo concurso de TVE presentado por Grison

Televisión Española ha anunciado esta tarde en 'D Corazón' el espectacular plantel de famosos que participarán en El Escondite, su nueva e intrigante apuesta de entretenimiento para La 1. El formato, que estará capitaneado por el polifacético y humorista Grison, promete revolucionar el prime time con una vuelta de tuerca al clásico juego infantil. La cadena pública ya calienta motores para un estreno que llegará "muy pronto" a las pantallas y que busca conquistar a la audiencia con una mezcla perfecta de tensión, humor y nostalgia.

El casting de concursantes contempla perfiles como el de Rosa López, Vicco, rostros habituales de la crónica social y la televisión como Bertín Osborne y el periodista Javi Hoyos, además de actores de la talla de Kira Miró, Pepón Nieto, Paco Tous y los hermanos Elena y Guillermo Furiase. La lista la completan el exbaloncestista Jorge Garbajosa, la televisiva Belinda Washington y la presentadora Inés Hernand.

Así es 'El escondite'

En ‘El escondite’ los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Noticias relacionadas

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.