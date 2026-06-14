Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' roza el sorpasso a 'laSexta Xplica' en su duelo marcado por el Mundial de fútbol

El duelo de actualidad sigue muy vivo en la noche del sábado y anoche se produjo el resultado más igualado hasta la fecha. Tanto 'laSexta Xplica' como 'Malas Lenguas Noche' se vieron perjudicados por tener que competir en su tramo final con el fútbol.

El programa de José Yélamo descendió hasta un 4,3% y 326.000 espectadores, mientras que el de Jesús Cintora, que también perdió audiencia, se quedó a solo 2 décimas del sorpasso con un 4,1% y 312.000 apoyos.

Audiencias 'Malas lenguas Noche' vs 'la Sexta Xplica'

Semana 1 (25/04/2026): Malas Lenguas Noche - 4,9% y 371.000 / laSexta Xplica - 6%/ y 467.000

Semana 2 (02/05/2026): MLN 4,6% y 345.000 / 5,8% y 447.000

Semana 3 (09/05/2026): MLN 4,5% y 367.000 / 5,8% y 482.000

Semana 4 (16/05/2026): MLN 4,2% y 275.000 / 5,3% y 421.000

Semana 5 (23/05/2026): MLN 4,4% y 320.000 / lSX 6,9% y 510.000

Semana 6 (30/05/2026): MLN 5,3% y 373.000 / lSX 7,1% y 497.000

Semana 7 (06/06/2026): MLN 5% y 338.000 / lSX 5,7% y 389.000

Semana 8 (13/06/2026): MLN 4,1% y 312.000 / lSX 4,3% y 326.000

En Cuatro, la película 'Jugada salvaje' cumple con nota al reunir al 6,9% y 604.000 fieles.

'La Voz Kids' mantiene el control y el tempo de la noche de los sábados. Ni el estreno de 'Toy Story 4', ni el partido entre Brasil y Marruecos (que arrancó a las 00:00 horas) hacen que el talent show se inmute y registra con sus últimas audiciones a un 12,2% y 1.032.000 espectadores.

La decepción del día es para La 1, que pincha estrepitosamente con su maratón de 'Toy Story'. Ninguna de las películas de la exitosa saga de Pixar consigue llegar al doble dígito, a pesar de la proximidad del estreno de la quinta entrega en cines. Los datos que consiguieron ayer en La 1 las cuatro primeras son:

'Toy Story': 8,6% y 763.000

'Toy Story 2': 9% y 743.000

'Toy Story 3': 9,4% y 688.000

'Toy Story 4': 9,4% y 832.000 (Estreno en tv)

Aún así, 'Toy Story 4' consigue desplazar a 'Hay una cosa que te quiero decir' hasta la tercera posición de la noche, con un 9,4% y 689.000 seguidores.

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