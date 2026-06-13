Estreno
Canal Sur mueve ficha y manda a Juan y Medio para competir contra Manu Sánchez tras su buena acogida en TVE
La cadena pública estrena 'Dos y medio' el próximo jueves 18 de junio con Ana Rosa Quintana como primera invitada, completando su sólida apuesta veraniega junto a Toñi Moreno
Canal Sur ha decidido tirar la casa por la ventana de cara a su programación veraniega y ha confiado sus noches a sus dos grandes pesos pesados. Si hace unos días se confirmaba el regreso de Toñi Moreno al prime time de los miércoles, ahora es Juan y Medio quien da el gran campanazo saltando también al horario estelar.
A partir de la próxima semana, Juan y Medio competirá frontalmente contra Manu Sánchez, quien acaba de aterrizar en las noches de Televisión Española con su nuevo espacio, 'El perro andaluz'. Tras su aplaudido paso como investigador en la última edición de 'Mask Singer' en Antena 3, el presentador insignia de la televisión andaluza regresa a su hábitat natural dispuesto a liderar las noches del verano.
Para ello, el presentador se pondrá al frente de 'Dos y medio' tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio a las 22:45 horas. Así, se ha anunciado en la tarde de ayer viernes con el estreno de un formato de entrevistas y tertulia producido por su propia productora (Indaloymedia). En este nuevo espacio nocturno, el presentador buscará la faceta más cercana de grandes rostros mediáticos de la talla de Karlos Arguiñano o Boris Izaguirre.
Para su gran estreno, el programa contará con una invitada de auténtico lujo: Ana Rosa Quintana, que será la encargada de inaugurar el plató y someterse a las preguntas del emblemático conductor.
Esta apuesta se suma al nuevo formato de Toñi Moreno, 'El hilo verde', un espacio donde charlará con famosos vinculados a Andalucía y que arrancará con Antonio Orozco como padrino, contando en próximas entregas con Sandra Golpe, Paz Padilla o Victoria Abril.
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