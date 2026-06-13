Audiencias TV ayer: El Mundial impulsa a TVE, 'Tu cara me suena' lidera después y 'La revuelta' pincha en su salto al viernes

El Mundial sigue dando alegrías a TVE, que ha visto cómo ha mejorado notablemente su audiencia ayer viernes. En un día donde la cadena pública suele flojear por su débil prime time y la ausencia de 'La revuelta', ayer sí consiguió atrapar a la audiencia gracias al Canadá - Bosnia y Herzegovina, que reunió al 22,5% y 2.149.000 espectadores.

Sin embargo, lo que no terminó de cuajar en la nueva estrategia de TVE fue el cambio de 'La revuelta' a la noche del viernes. El programa de David Broncano pincha en su salto de emisión y solo logra un 8,8% y 696.000 seguidores, a pesar de tener como talonera el partido de fútbol.

Por su parte, en Antena 3, 'Tu cara me suena' nota levemente la llegada del Mundial (compitió 20-25 minutos con el partido) y baja hasta el 19,1% y 1.297.000 con su novena gala. Aun así, es la única oferta tras el fútbol en lograr los dos dígitos y lidera por completo su franja.

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 19,1% y 1.297.000

La 1

Mundial 2026: Canadá - Bosnia y Herzegovina: 22,5% y 2.146.000

La revuelta: 8,8% y 696.000

Telecinco

De viernes: 6,3% y 634.000 / 9,7% y 607.000

Cuatro

First Dates: 3,8% y 340.000 / 5,5% y 554.000

El Blockbuster: El invitado: 5,3% y 375.000

laSexta

laSexta Clave: 5,1% y 414.000

laSexta Columna: 4,7% y 446.000

Equipo de Investigación: 4,3% y 423.000 / 3,9% y 265.000

La 2

Trivial Pursuit: 2,8% y 250.000

Cifras y letras: 4,1% y 395.000

Plano general: 2% y 207.000

Historia de nuestro cine: 2,1% y 154.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 11,2% y 278.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,5% y 204.000 / 7,1% y 163.000

La 1

La revuelta: 4,5% y 175.000

Cuatro

Cine Cuatro: Paradise city: 4% y 120.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,8% y 1.195.000

Y Ahora Sonsoles: 9,4% y 655.000

Pasapalabra: 18,1% y 1.253.000

La 1

El Papa León XIV en España: 10% y 861.000

Directo al grano: 12,2% y 888.000

La Promesa: 13% y 854.000

Malas lenguas: 13% y 818.000

Previo Mundial 2026: Canadá - Bosnia y Herzegovina: 20,7% y 1871.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,3% y 668.000

El diario de Jorge: 8,6% y 566.000

Allá tú: 9,7% y 656.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 509.000

Lo sabe,no lo sabe: 5,6% y 364.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 436.000

Más Vale tarde: 5,3% y 362.000

La 2

El cazador: 3% y 255.000

Saber y ganar: 6,7% y 594.000

Grandes documentales: 4,6% y 374.000

Malas lenguas: 5,9% y 401.000

SukPha: 2% y 124.000

Trivial Pursuit: 1,7% y 119.000

MAÑANA

Antena 3

PEspejo Público: 11,5% y 291.000

Cocina Abierta de Arguiñano: 14,6% y 706.000

La ruleta de la suerte: 19,1% y 1.358.000

La 1

La hora de La 1: 19,5% y 365.000

El Papa León XIV en España: 13,7% y 423.000 / 8,1% y 677.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 261.000

Al Rojo Vivo: 7,2% y 267.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,8% y 163.000

El programa de Ar: 11,4% y 253.000

Vamos a ver: 7,9% y 269.000

El precio justo: 8,7% y 568.000

Cuatro

Alerta cobra: 1,8% y 33.000 / 2,4% y 46.000 / 2,8% y 58.000

En boca de todos: 8,8% y 273.000

La 2

El Cazador: 2,5% y 149.000

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*En elaboración.