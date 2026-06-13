Viernes 12 de junio 2026
Audiencias TV ayer: El Mundial impulsa a TVE, 'Tu cara me suena' lidera después y 'La revuelta' pincha en su salto al viernes
'De viernes' no mejora en Telecinco y se vuelve a quedar por debajo de los dos dígitos
El Mundial sigue dando alegrías a TVE, que ha visto cómo ha mejorado notablemente su audiencia ayer viernes. En un día donde la cadena pública suele flojear por su débil prime time y la ausencia de 'La revuelta', ayer sí consiguió atrapar a la audiencia gracias al Canadá - Bosnia y Herzegovina, que reunió al 22,5% y 2.149.000 espectadores.
Sin embargo, lo que no terminó de cuajar en la nueva estrategia de TVE fue el cambio de 'La revuelta' a la noche del viernes. El programa de David Broncano pincha en su salto de emisión y solo logra un 8,8% y 696.000 seguidores, a pesar de tener como talonera el partido de fútbol.
Por su parte, en Antena 3, 'Tu cara me suena' nota levemente la llegada del Mundial (compitió 20-25 minutos con el partido) y baja hasta el 19,1% y 1.297.000 con su novena gala. Aun así, es la única oferta tras el fútbol en lograr los dos dígitos y lidera por completo su franja.
PRIME TIME
Antena 3
Tu cara me suena: 19,1% y 1.297.000
La 1
Mundial 2026: Canadá - Bosnia y Herzegovina: 22,5% y 2.146.000
La revuelta: 8,8% y 696.000
Telecinco
De viernes: 6,3% y 634.000 / 9,7% y 607.000
Cuatro
First Dates: 3,8% y 340.000 / 5,5% y 554.000
El Blockbuster: El invitado: 5,3% y 375.000
laSexta
laSexta Clave: 5,1% y 414.000
laSexta Columna: 4,7% y 446.000
Equipo de Investigación: 4,3% y 423.000 / 3,9% y 265.000
La 2
Trivial Pursuit: 2,8% y 250.000
Cifras y letras: 4,1% y 395.000
Plano general: 2% y 207.000
Historia de nuestro cine: 2,1% y 154.000
LATE NIGHT
Antena 3
Tu cara me suena: 11,2% y 278.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,5% y 204.000 / 7,1% y 163.000
La 1
La revuelta: 4,5% y 175.000
Cuatro
Cine Cuatro: Paradise city: 4% y 120.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,8% y 1.195.000
Y Ahora Sonsoles: 9,4% y 655.000
Pasapalabra: 18,1% y 1.253.000
La 1
El Papa León XIV en España: 10% y 861.000
Directo al grano: 12,2% y 888.000
La Promesa: 13% y 854.000
Malas lenguas: 13% y 818.000
Previo Mundial 2026: Canadá - Bosnia y Herzegovina: 20,7% y 1871.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,3% y 668.000
El diario de Jorge: 8,6% y 566.000
Allá tú: 9,7% y 656.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 509.000
Lo sabe,no lo sabe: 5,6% y 364.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 436.000
Más Vale tarde: 5,3% y 362.000
La 2
El cazador: 3% y 255.000
Saber y ganar: 6,7% y 594.000
Grandes documentales: 4,6% y 374.000
Malas lenguas: 5,9% y 401.000
SukPha: 2% y 124.000
Trivial Pursuit: 1,7% y 119.000
MAÑANA
Antena 3
PEspejo Público: 11,5% y 291.000
Cocina Abierta de Arguiñano: 14,6% y 706.000
La ruleta de la suerte: 19,1% y 1.358.000
La 1
La hora de La 1: 19,5% y 365.000
El Papa León XIV en España: 13,7% y 423.000 / 8,1% y 677.000
laSexta
Aruser@s: 12,7% y 261.000
Al Rojo Vivo: 7,2% y 267.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,8% y 163.000
El programa de Ar: 11,4% y 253.000
Vamos a ver: 7,9% y 269.000
El precio justo: 8,7% y 568.000
Cuatro
Alerta cobra: 1,8% y 33.000 / 2,4% y 46.000 / 2,8% y 58.000
En boca de todos: 8,8% y 273.000
La 2
El Cazador: 2,5% y 149.000
*En elaboración.
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