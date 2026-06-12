Telecinco sustituye ‘Supervivientes’ con la nueva serie de Maxi Iglesias: sinopsis y reparto completo de ‘Ella, maldita alma’

Telecinco ya tiene sustituta para la noche de los jueves tras el final de ‘Supervivientes 2026’. La cadena estrenará ‘Ella, maldita alma’ el próximo jueves 18 de junio, a las 23:00 horas, ocupando así el hueco que deja el reality en el prime time de Mediaset.

La ficción, producida por Mediaset España en colaboración con Plano a Plano, llega con Maxi Iglesias como principal reclamo. El actor interpreta a Fermín, un joven sacerdote muy querido en La Isleta, un pueblo costero en el que su vida se desestabiliza con la llegada de su primo Isaac y de Ana, la mujer de este.

El conflicto nace cuando Fermín empieza a sentirse atraído por Ana y descubre que ella también comparte esos sentimientos. La relación abre un dilema moral para ambos: él tendría que traicionar a Dios y a su primo, mientras ella se siente en deuda con Isaac por haberla alejado de un pasado difícil.

‘Ella, maldita alma’ está basada en un relato de Manuel Rivas –padre de uno de los protagonistas, Martiño Rivas– y combina melodrama, romance prohibido e intriga. La serie contará con nueve episodios de 70 minutos, y la dirección corre a cargo de Iñaki Mercero y Javier Quintas.

El reparto principal está encabezado por Maxi Iglesias, Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas. Junto a ellos aparecen Nacho Fresneda, María de Nati, Antonio Gil, Susana Córdoba, Paco Marín y Ana Ruiz, completándose con Lisi Linder, Carmen Daza, Juanpe Avomo y Ainhoa Etxebarria.

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Con este estreno, Telecinco apuesta por la ficción en una noche que durante meses ha estado ocupada por ‘Supervivientes’. ‘Ella, maldita alma’ llega después de haber sido promocionada como una de las apuestas de verano de la cadena y tras su paso previo por el South International Series Festival, donde fue presentada antes de su lanzamiento en abierto.