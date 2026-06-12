Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroGabriel RufiánPacto asiloIone BelarraMutualistasBebé maltratadoEl NiñoRosalíaPapa León XIV
instagramlinkedin

Episodio 581

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 12 de junio: Beatriz propone a Gabriel huir juntos de España

La serie de Antena 3 cierra la semana con Damián hundido tras perder la fábrica, Luz de vuelta en Toledo y Begoña desmontando las mentiras de Gabriel ante Valentina.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Sueños de libertad’ emite este viernes 12 de junio a las 15:45h un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La semana termina con Damián devastado después de que la venganza de Gabriel haya surtido efecto y Floral se haya adelantado a los De La Reina para quedarse con la infraestructura de la fábrica.

El golpe obliga a Damián a buscar dinero con urgencia. Por eso empieza a plantearse la venta de la Casa de los Montes, un lugar muy ligado a su historia con Digna y a algunos de los momentos más importantes de su vida. Mientras tanto, intenta ayudar a Pablo Salazar en pleno hundimiento familiar y le facilita el contacto de un abogado criminalista para sacar a Nieves de la cárcel.

Luz regresa a Toledo y agradece a Digna y Damián que la acojan en su casa, aunque guarda silencio sobre su implicación en la muerte de su padre. Su vuelta puede ser clave para la defensa de Nieves: primero visita a la enfermera en prisión para mostrarle su apoyo y después se enfrenta a don Agustín para convencerle de que está cometiendo una injusticia, insistiendo en que su padre murió por una insuficiencia respiratoria.

Begoña también decide intervenir tras la manipulación de Gabriel. Acude a la tienda para hablar con Valentina y contarle toda la verdad sobre su pasado, además de explicarle que el abogado solo quería hacerle daño. La mujer de Gabriel intenta tranquilizarla sobre Andrés y le asegura que lo que hubo entre ellos pertenece al pasado, porque él la quiere de verdad.

Marta y Fina, por su parte, siguen buscando una manera de vivir su relación con más libertad. Marta le confiesa que quiere alquilar una casa alejada de la colonia y la fotógrafa acepta ir a verla antes de tomar una decisión definitiva. En paralelo, Mabel pide a Miguel que no abandone a su madre en el momento más difícil.

Noticias relacionadas

El capítulo terminará con Beatriz intentando recuperar terreno junto a Gabriel. La niñera, que conoce cada vez mejor sus debilidades, le propone marcharse con ella fuera de España y retomar su relación lejos de Toledo. Una oferta que llega cuando el abogado acaba de golpear a los De La Reina y mantiene demasiados frentes abiertos a su alrededor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  2. Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera con su semifinal y el Papa empeora las tardes de La 1
  3. Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en tres comunidades de España
  4. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
  5. Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez
  6. El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
  7. Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
  8. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones

Barcelona guarda en Glòries como un tesoro 250 bloques de las extintas canteras de Montjuïc

Barcelona guarda en Glòries como un tesoro 250 bloques de las extintas canteras de Montjuïc

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 12 de junio: Beatriz propone a Gabriel huir juntos de España

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 12 de junio: Beatriz propone a Gabriel huir juntos de España

La Guardia Urbana de Badalona incauta 250 patinetes en los siete meses que lleva en vigor la ordenanza municipal de VMP: "Nos lo tomamos en serio"

La Guardia Urbana de Badalona incauta 250 patinetes en los siete meses que lleva en vigor la ordenanza municipal de VMP: "Nos lo tomamos en serio"

El III Foro Económico y Social del Mediterráneo reunirá en Barcelona a líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales

El III Foro Económico y Social del Mediterráneo reunirá en Barcelona a líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales

Las peticiones de liquidez de la banca española al BCE se disparan a máximos desde noviembre de 2024

Las peticiones de liquidez de la banca española al BCE se disparan a máximos desde noviembre de 2024

Junts celebrará un debate entre los aspirantes a ser alcaldable en Barcelona el 19 de junio

Junts celebrará un debate entre los aspirantes a ser alcaldable en Barcelona el 19 de junio

Acuerdo en el ERE de Nissan: los trabajadores aceptan las indemnizaciones de 50 días por año trabajado

Acuerdo en el ERE de Nissan: los trabajadores aceptan las indemnizaciones de 50 días por año trabajado

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto