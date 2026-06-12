Episodio 581
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 12 de junio: Beatriz propone a Gabriel huir juntos de España
La serie de Antena 3 cierra la semana con Damián hundido tras perder la fábrica, Luz de vuelta en Toledo y Begoña desmontando las mentiras de Gabriel ante Valentina.
‘Sueños de libertad’ emite este viernes 12 de junio a las 15:45h un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La semana termina con Damián devastado después de que la venganza de Gabriel haya surtido efecto y Floral se haya adelantado a los De La Reina para quedarse con la infraestructura de la fábrica.
El golpe obliga a Damián a buscar dinero con urgencia. Por eso empieza a plantearse la venta de la Casa de los Montes, un lugar muy ligado a su historia con Digna y a algunos de los momentos más importantes de su vida. Mientras tanto, intenta ayudar a Pablo Salazar en pleno hundimiento familiar y le facilita el contacto de un abogado criminalista para sacar a Nieves de la cárcel.
Luz regresa a Toledo y agradece a Digna y Damián que la acojan en su casa, aunque guarda silencio sobre su implicación en la muerte de su padre. Su vuelta puede ser clave para la defensa de Nieves: primero visita a la enfermera en prisión para mostrarle su apoyo y después se enfrenta a don Agustín para convencerle de que está cometiendo una injusticia, insistiendo en que su padre murió por una insuficiencia respiratoria.
Begoña también decide intervenir tras la manipulación de Gabriel. Acude a la tienda para hablar con Valentina y contarle toda la verdad sobre su pasado, además de explicarle que el abogado solo quería hacerle daño. La mujer de Gabriel intenta tranquilizarla sobre Andrés y le asegura que lo que hubo entre ellos pertenece al pasado, porque él la quiere de verdad.
Marta y Fina, por su parte, siguen buscando una manera de vivir su relación con más libertad. Marta le confiesa que quiere alquilar una casa alejada de la colonia y la fotógrafa acepta ir a verla antes de tomar una decisión definitiva. En paralelo, Mabel pide a Miguel que no abandone a su madre en el momento más difícil.
El capítulo terminará con Beatriz intentando recuperar terreno junto a Gabriel. La niñera, que conoce cada vez mejor sus debilidades, le propone marcharse con ella fuera de España y retomar su relación lejos de Toledo. Una oferta que llega cuando el abogado acaba de golpear a los De La Reina y mantiene demasiados frentes abiertos a su alrededor.
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