¿Quién es Maica Benedicto, ganadora de 'Supervivientes 2026'?

Maica Benedicto ya tiene su gran victoria en televisión. La concursante murciana se ha proclamado ganadora de 'Supervivientes 2026' tras imponerse a Alba Paul en la final del reality de Telecinco, celebrada después de casi 100 días de convivencia y supervivencia en Honduras. El duelo final se resolvió con un 59,25% de los votos para Maica frente al 40,75% de su rival, en una final entre dos mujeres que no se producía en el formato desde 2011.

Nacida en Cartagena el 12 de enero de 1999, Maica Benedicto Méndez tiene 27 años y antes de convertirse en rostro televisivo estudió Química Industrial. También trabajó como visitadora médica y desarrolló una faceta vinculada a la moda y el mundo de los certámenes, llegando a ser Miss Tourism Spain 2022.

Su salto a la televisión llegó con 'Gran Hermano 19', donde se convirtió en uno de los perfiles más reconocibles de la edición. Después continuó su recorrido en Mediaset con 'GH DÚO 3', donde fue finalista, y con 'Los vecinos de la casa de al lado', reality de Mediaset Infinity que terminó ganando. Ese camino consolidó su imagen como concursante de realities antes de afrontar el reto físico y emocional de 'Supervivientes'.

En Honduras, Maica ha construido una trayectoria que la llevó hasta la última noche junto a Alba Paul, Alvar Seguí y José Manuel Soto. Soto fue el cuarto clasificado y Alvar quedó fuera antes del duelo definitivo, que dejó una final femenina quince años después de la última vez que ocurrió en el concurso. Con su victoria, Maica se llevó el cheque de 200.000 euros.

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Tras escuchar su nombre como ganadora, la murciana se mostró muy emocionada y agradeció el apoyo recibido durante toda la edición. Según contó después de la final, quiere destinar el premio a impulsar su marca personal y a comprar una vivienda en Madrid, una ciudad clave en su nueva etapa profesional.