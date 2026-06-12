Audiencias TV ayer | El Mundial arranca con fuerza en La 1 y deja sin aire a sus rivales, con un 'Supervivientes' que llega a la final con el segundo mejor dato de la edición

El Mundial de fútbol 2026 empezó mandando en televisión. La 1 convirtió el arranque del torneo de este jueves 11 de junio en el gran acontecimiento del día gracias a la gala inaugural y al primer partido de la competición, un México-Sudáfrica que se impuso con claridad al resto de ofertas nocturnas.

La ceremonia de apertura reunió a 2.455.000 espectadores de media y firmó un 24,1% de cuota de pantalla. Después, el encuentro inaugural elevó todavía más los datos de la cadena pública: 3.351.000 espectadores y un 28% de share, convirtiéndose en lo más visto del día en televisión.

El efecto arrastre también benefició al estreno de ‘El perro andaluz’. El nuevo programa de Manu Sánchez debutó en La 1 con 1.282.000 espectadores y un 15,1% de cuota, un resultado destacado en una noche marcada por la fuerte competencia y por el empuje del fútbol.

Telecinco también tuvo una noche potente con la final de ‘Supervivientes 2026’. El reality cerró la edición con un 18,3% de share y 1.139.000 espectadores, su segundo mejor dato de la edición. En Antena 3, ‘El Hormiguero’ acusó el enfrentamiento directo con el Mundial y despidió la semana con un 9,9% y 1.233.000 espectadores, resistiendo a pesar de la dura competencia.

Cuatro volvió a destacar con ‘Horizonte’, que se mantuvo por encima del doble dígito al registrar un 10,3% de cuota y 821.000 espectadores. Más discreto fue el cierre de temporada de la serie ‘¿A qué estás esperando?’, que anotó 551.000 espectadores y un 6,4% en una noche especialmente complicada. En laSexta, ‘Servicio Secreto x Chicote’ se quedó en 269.000 espectadores y un 3,2% de share.

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