El médico Martín Torres presenta su novela 'La enfermera': "Cada día hay más agresiones en el sistema sanitario"

Martín Torres debuta en la novela con ‘La enfermera’, un thriller ambientado en un hospital de San Sebastián que mezcla asesinatos, tensión psicológica y casos clínicos inspirados en situaciones reales. Médico de urgencias desde hace años, el autor asegura que muchas de las experiencias que aparecen en el libro están basadas en hechos reales y reconoce que “la realidad supera la ficción” dentro de un hospital. En esta entrevista con YOTELE habla sobre el estrés al que se enfrentan los sanitarios, las agresiones en los centros médicos y cómo ha construido una historia que ya muchos lectores imaginan convertida en serie.

YOTELE. ¿De dónde nace ‘La enfermera’ como libro?

MARTÍN TORRES. Yo he querido escribir siempre y he escrito siempre. Nunca me había propuesto editar ni hacerlo de una forma profesional, pero sí desde pequeño. Es algo que me viene de casa, por mis padres. Era una de mis pasiones. Y la otra, la medicina.

Si estás trabajando en un sitio como el nuestro, donde ves cosas tan impactantes, y lo haces con los ojos curiosos de un médico que tiene que diagnosticar, porque los ojos de un médico son curiosos como los de un periodista, que siempre está analizando y observando la realidad casi como un cazador, y mezclas eso con la pasión por escribir y con esa forma de analizarlo todo pensando que puede encajar en una trama, ‘La enfermera’ era inevitable.

YOTELE. ¿Qué se van a encontrar los lectores en la novela?

MARTÍN TORRES. Esto es un thriller. Lo fundamental es que los protagonistas, Sofía Boussignac y Víctor Viso, resuelvan un misterio, una serie de crímenes por los que van a arriesgar su propia vida. Pero lo hemos ambientado en un hospital. Un hospital donde nada es lo que parece.

De inicio se muestra una realidad fragmentada, porque nadie tiene toda la verdad, y se va construyendo una tensión psicológica constante. Tratamos de mezclar los códigos del género negro más clásico con el thriller moderno, cargado de intriga, ritmo y acción. Creo que lo hemos conseguido porque, por los mensajes que estoy recibiendo esta semana, muchos me dicen que es un libro adictivo y que se lo han leído casi de un tirón. Así que es el libro ideal para este verano.

YOTELE. ¿Has incluido casos reales que hayas vivido dentro del hospital?

MARTÍN TORRES. Sí, hay muchas experiencias reales en el libro. Antes de comenzar, hay un aviso que advierte de que los casos clínicos y los procedimientos son reales. Incluso los detalles más macabros de los asesinatos, aunque ciertos aspectos están velados por dos motivos: primero, por respeto al paciente, para que nadie se sienta identificado; y segundo, para que encajen en la trama.

Para el lector puede resultar chocante, pero los que trabajamos en un hospital sabemos que nuestra realidad supera la ficción. Como dice la película, he visto cosas que no creeríais. La realidad es implacable. Escribiría tramas mucho más duras que un novelista.

YOTELE. ¿Hay casos reales que no hayas querido incluir porque parecerían demasiado exagerados?

MARTÍN TORRES. Sí, a veces ocurren cosas que tú dices: "Yo esto lo explico y va a parecer ficción". En nuestro trabajo, las anécdotas aisladas pueden ser muy impactantes, algunas incluso graciosas, pero hay que tener en cuenta que eso no es una anécdota aislada. No es un párrafo de un libro. Los casos vienen acompañados de pacientes, a veces de tragedias, y hay que tratarlos con mucho respeto.

Para mí había dos grandes retos. Primero, esto es un thriller y quería crear tensión resolviendo un misterio. Pero mientras escribía iban surgiendo casos clínicos que me di cuenta de que le daban más valor y realismo a la trama y a los personajes. Les daban más profundidad humana. El reto era hacer el hospital interesante para el lector y creíble para mis compañeros. Por los mensajes que voy recibiendo, parece que ha gustado a unos y a otros.

YOTELE. Se suele decir de muchas series de médicos que los procedimientos no parecen reales. Siendo médico y autor, ¿crees que eso te ha ayudado a darle más realismo?

MARTÍN TORRES. Cuando estábamos trabajando en la novela me lo decían los editores y ahora me lo dicen los lectores: se nota que hay detalles que solo pueden describir las personas que trabajan allí. Cómo influye casi de forma subconsciente el chirrido de unas gomas de plástico por el pasillo porque ya entiendes qué viene, los sonidos de fondo, los procedimientos…

No es imprescindible haber vivido las cosas para poder narrarlas, pero para mí era importante haber vivido tanto lo excepcional como lo cotidiano para poder transmitirlo bien en un libro. De hecho, para mí fue mayor reto describir el hospital que los fragmentos del mundo del crimen que ocurren fuera de él. Ahí puedes tirar de lugares comunes e inventar realidades, pero en el hospital tenía esa presión de hacerlo interesante y a la vez realista.

YOTELE. ¿Por qué decidiste que la protagonista fuera una enfermera siendo tú médico?

MARTÍN TORRES. Cuando los lectores lean la novela lo van a entender. Sofía Boussignac hace una cosa al principio que desencadena una serie de acontecimientos que luego harán que los personajes arriesguen su vida por resolver un misterio.

Aquí hay dos coprotagonistas. Vamos a ver la novela sobre todo desde la perspectiva de Sofía, que encarna ese arquetipo de heroína aventurera que tiene que atravesar todos los límites que se le ponen por delante para resolver un misterio muy importante para ella. Y está acompañada por Víctor Viso, que es médico, un personaje más taciturno, que fue médico militar, se ha retirado del ejército y se incorpora ahora a la vida civil y al hospital. Él también tiene un pasado tormentoso, no tan trágico como el de Sofía, guarda muchos secretos y la acompaña casi a regañadientes.

Y sobre por qué enfermera, el personaje lo requería. Esa dicotomía médico-enfermera nosotros en urgencias no la vivimos así. En urgencias entendemos muy bien el trabajo en equipo porque las situaciones a veces son tan límite que es imprescindible conocernos, trabajar coordinados y atender a los consejos de unos y otros.

YOTELE. En la novela negra muchas veces la ciudad tiene mucho peso. ¿Qué aporta San Sebastián a la historia?

MARTÍN TORRES. Es fundamental. ‘La enfermera’ está ambientada en un hospital grande, un hospital terciario, y necesitaba una ciudad grande. Podría haber elegido cualquiera, pero vivo y ejerzo en San Sebastián desde hace cinco años y me parecía el ambiente ideal para crear la atmósfera adecuada.

San Sebastián propone unos juegos de contrastes muy interesantes para la novela negra. Es una ciudad muy bonita, y eso podemos ponerlo en contraste con un clima a veces oscuro. El Festival de Cine tiene mucha relevancia en la trama y se entrecruza con la ambientación hospitalaria, aportando glamour. Sin embargo, el mundo del crimen que mostramos aquí es sórdido y oscuro.

También aparece ese contraste entre lo rural y lo urbano, porque sale San Sebastián y sale la Gipuzkoa profunda de los montes; entre lo moderno y el folclore, porque tratamos un poco la mitología vasca con el gaueko, que para uno de los personajes es muy importante. Era el lugar ideal para contar la novela que quería contar.

YOTELE. En la novela también se habla de salud mental y del estrés. ¿Cómo está este ámbito dentro de la sanidad? Porque quienes cuidáis también deberíais ser cuidados.

MARTÍN TORRES. Afecta. No es el estrés postraumático de película que todos tenemos en la cabeza, de levantarte a las tres de la mañana sudando y agitado recordando un caso, pero sí afecta.

Hay estudios que hablan de una prevalencia de hasta el 20% de estrés postraumático entre trabajadores de urgencias. También estudios sobre cómo la esperanza de vida del médico de urgencias es menor, llamativa y escandalosamente menor. Todos esos picos de estrés constante, mantenidos durante tantas horas de guardia, afectan.

Y además está lo que vemos. Nosotros manejamos probablemente los 15 minutos más intensos de cualquier vida. Manejamos situaciones límite. A veces salen bien y otras, desafortunadamente, no podemos hacer que salgan bien. Y eso te va marcando.

Luego llegas a casa y no desconectas. Estás paseando por un sitio tan bonito como la playa y, en vez de estar disfrutando del día, piensas: "Aquí ayer uno se cayó, aquí otro se ahogó". No puedes evitarlo. Se te queda.

YOTELE. ¿Se han normalizado esos niveles de presión a los que estáis sometidos?

MARTÍN TORRES. Cada día hay más presión asistencial. Es un trabajo muy duro. A veces te impones esa presión para que no la sufra el paciente. Sobrecargamos al equipo para que todo el mundo se sienta lo mejor atendido y cuanto antes.

Urgencias, por definición, es un lugar duro. Tratamos de atender a todo el mundo lo antes posible, a veces en condiciones muy difíciles, con mucha asistencia y mucha presión. Y no, mejorar no mejora.

YOTELE. Has reconocido en alguna entrevista haber sufrido agresiones en el trabajo. ¿Qué se siente cuando alguien al que estás intentando ayudar cruza esa línea?

MARTÍN TORRES. Es la parte más fea. Normalmente, cuando alguien necesita ayuda de verdad no suele agredirte. Suelen ser personas que te están exigiendo más que pidiendo ayuda.

Si tengo que decir algo triste o duro de mi trabajo, como que una situación salga mal o dar una mala noticia a un familiar, eso lo asumo porque forma parte de mi trabajo. Pero que te agredan no. Eso no forma parte de tu trabajo.

Cada día hay más agresiones en el sistema sanitario, no solo verbales, también físicas. Y a veces ponemos al personal en situaciones de peligro. Eso es muy desagradable.

YOTELE. ¿Qué tendría que cambiar para que los sanitarios no asumierais esa parte tan fea?

MARTÍN TORRES. Es complicado dar una única respuesta. Desde la educación hasta un sistema en el que estemos más protegidos. Y no hablo solo de médicos. Pueden agredir al celador, al personal de seguridad, al técnico de rayos, a cualquier persona del equipo de enfermería o a cualquier médico. Estamos todos expuestos.

YOTELE. ¿Qué te gustaría que pensara el lector cuando cierre ‘La enfermera’?

MARTÍN TORRES. Sé que hay personas que escriben libros imprescindibles que pueden cambiar vidas. Pero yo quería escribir lo que me apetecía leer. Lo único que quiero es que cierren la última página y digan: "Guau". Que disfruten. Que durante unos capítulos consigan evadirse de su día a día y cierren la última página con una sonrisa.

Algo tan simple, pero tan importante, como entretener. Yo, como lector de novela negra y ahora como escritor, creo que es el objetivo más honesto.

YOTELE. ¿Te ves siguiendo con los personajes de Sofía y Víctor?

MARTÍN TORRES. Sí. Eso depende de todos vosotros, del interés de los medios de comunicación, del cariño de las librerías, que son los primeros prescriptores y los que más entienden cómo funciona el lector, y sobre todo de la pasión de los lectores.

‘La enfermera’ lleva nueve días en librerías y está siendo una semana ilusionante. Estoy recibiendo muchísimos mensajes, más de los que podía imaginar. Al sexto día de haber salido, la editorial anunció una segunda edición. Está funcionando muy bien. Así que estoy seguro de que Sofía Busiñac y Víctor Viso tienen muchas aventuras que yo estoy deseando escribir.

YOTELE. Funcionan las series de médicos y funcionan los thrillers. Esta novela mezcla las dos cosas. ¿Ves una posible adaptación?

MARTÍN TORRES. Eso no depende de mí. Todo el mundo que la ha leído me lo está diciendo. Es asombrosa la cantidad de gente que se la ha terminado en la primera semana. Sabía que el ritmo era adictivo, pero estoy sorprendido con lectores que el sábado o el domingo ya me estaban diciendo que la habían terminado.

Muchos me dicen: "Esto va a ser una miniserie", "esto va a ser una película", "esto va a ser un producto cinematográfico". Ojalá, porque llegaría todavía a más público y le daría más vida. Pero no depende de mí.

Noticias relacionadas

Sí que es una novela muy visual. La hemos hecho así para que resulte fácil de imaginar, fácil de entender y fácil de empatizar, con capítulos muy cortos. Eso es una trampa, porque uno se pone a leer por la noche y dice: "Leo un capítulo, que tiene tres páginas", y acaba leyendo cinco. Creo que ese aspecto visual funciona. Ojalá haya adaptación.