Cuenta pendiente
Lucía Etxebarría señala en ‘Horizonte’ el motivo por el que dejó de ir a ‘Espejo Público’: “Al día siguiente me habían echado”
La escritora recordó ante Carmen Porter su enfrentamiento con Daniela Requena en el programa de Antena 3 y aseguró que aquel cruce marcó su salida de las tertulias.
Lucía Etxebarría volvió a hablar este jueves en ‘Horizonte’ de su salida de ‘Espejo Público’. La escritora intervino en el programa de Cuatro después de que Carmen Porter preguntara a varios invitados por qué habían dejado de acudir a tertulias de otros espacios televisivos.
Etxebarría no esquivó la respuesta y señaló directamente al magacín de Antena 3. “En ‘Espejo Público’, lo puedo decir tranquilamente, trajeron a una chica del PSOE que me empezó a insultar en directo, una tal Daniela, a grito pelado, y al día siguiente me habían echado”, afirmó en referencia a Daniela Requena.
El episodio al que aludía se produjo en octubre de 2023. Entonces, ‘Espejo Público’ abordó una causa abierta contra la escritora tras la denuncia de una persona trans no binaria y conectó con Daniela Requena, periodista, activista trans y secretaria LGTBI del PSPV-PSOE. El cruce entre ambas terminó con Etxebarría abandonando el plató.
Durante aquella discusión, Requena reprochó a la escritora sus posiciones sobre cuestiones trans, mientras Etxebarría se defendió negando ser “transfóbica” y llegó a responder: “Muchas de mis amigas ya eran trans antes de que tú nacieras”. El enfrentamiento subió de tono hasta que la autora decidió marcharse del programa.
Semanas después, la propia Etxebarría ya cargó contra ‘Espejo Público’ en redes sociales y vinculó su salida del programa a aquel incidente. La escritora aseguró entonces que no volvió al magacín después de aquella intervención y criticó la gestión del espacio tras lo ocurrido.
Ahora, en ‘Horizonte’, la autora ha retomado aquel episodio para responder a Porter y sostener que su ausencia de determinadas tertulias no fue casual. “Lo digo con la mayor tranquilidad, porque fue en directo”, añadió, defendiendo que el enfrentamiento con Requena fue visible para la audiencia y que, según su versión, tuvo consecuencias inmediatas en su presencia televisiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
- Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera con su semifinal y el Papa empeora las tardes de La 1
- Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en tres comunidades de España
- Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
- Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez
- El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
- Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones