Lucía Etxebarría señala en ‘Horizonte’ el motivo por el que dejó de ir a ‘Espejo Público’: “Al día siguiente me habían echado”

Lucía Etxebarría volvió a hablar este jueves en ‘Horizonte’ de su salida de ‘Espejo Público’. La escritora intervino en el programa de Cuatro después de que Carmen Porter preguntara a varios invitados por qué habían dejado de acudir a tertulias de otros espacios televisivos.

Etxebarría no esquivó la respuesta y señaló directamente al magacín de Antena 3. “En ‘Espejo Público’, lo puedo decir tranquilamente, trajeron a una chica del PSOE que me empezó a insultar en directo, una tal Daniela, a grito pelado, y al día siguiente me habían echado”, afirmó en referencia a Daniela Requena.

El episodio al que aludía se produjo en octubre de 2023. Entonces, ‘Espejo Público’ abordó una causa abierta contra la escritora tras la denuncia de una persona trans no binaria y conectó con Daniela Requena, periodista, activista trans y secretaria LGTBI del PSPV-PSOE. El cruce entre ambas terminó con Etxebarría abandonando el plató.

Durante aquella discusión, Requena reprochó a la escritora sus posiciones sobre cuestiones trans, mientras Etxebarría se defendió negando ser “transfóbica” y llegó a responder: “Muchas de mis amigas ya eran trans antes de que tú nacieras”. El enfrentamiento subió de tono hasta que la autora decidió marcharse del programa.

Semanas después, la propia Etxebarría ya cargó contra ‘Espejo Público’ en redes sociales y vinculó su salida del programa a aquel incidente. La escritora aseguró entonces que no volvió al magacín después de aquella intervención y criticó la gestión del espacio tras lo ocurrido.

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Ahora, en ‘Horizonte’, la autora ha retomado aquel episodio para responder a Porter y sostener que su ausencia de determinadas tertulias no fue casual. “Lo digo con la mayor tranquilidad, porque fue en directo”, añadió, defendiendo que el enfrentamiento con Requena fue visible para la audiencia y que, según su versión, tuvo consecuencias inmediatas en su presencia televisiva.