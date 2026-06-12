Jesús Vázquez ya tiene su gran apuesta en TVE: un concurso con duelos, estrategia y 150.000 euros en juego

Jesús Vázquez suma un nuevo proyecto en RTVE. La cadena pública ha elegido al comunicador gallego para conducir ‘El túnel: avanza y gana’, un concurso que combinará preguntas, rapidez, estrategia y enfrentamientos directos entre concursantes. El formato está previsto como una de las grandes apuestas de entretenimiento de La 1 para la próxima temporada.

El programa, producido junto a Fremantle España, ha sido creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle. Su mecánica parte de un grupo amplio de participantes que deberán avanzar por “el túnel” respondiendo correctamente a las preguntas. El objetivo será llegar más lejos que el rival en duelos eliminatorios y mantenerse dentro de la competición.

Cada entrega planteará enfrentamientos cara a cara en los que no bastará con acumular conocimientos. Los concursantes también tendrán que medir cuándo arriesgar, cómo jugar y a quién enfrentarse para seguir adelante. El premio final podrá alcanzar los 150.000 euros.

Este nuevo encargo refuerza la presencia de Jesús Vázquez en RTVE, donde este año ya ha presentado el Benidorm Fest 2026 junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, además del especial ‘La Casa de la Música’. El presentador también conducirá la gala de la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española, que se celebrará el 30 de junio en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y podrá verse en La 2, RTVE Play y TVE Internacional.

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RTVE ya ha abierto el casting de ‘El túnel: avanza y gana’. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que quieran participar en el concurso, sin necesidad de ser expertos en cultura general. La cadena busca perfiles con actitud, rapidez mental, capacidad de estrategia y ganas de jugar ante la audiencia.