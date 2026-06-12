Invitados '¡De Viernes!' hoy: de la jurado más polémica de 'MasterChef' a la respuesta de Jota Peleteiro a sus dos exparejas

‘¡De viernes!’ vuelve esta noche con Jota Peleteiro como uno de sus grandes protagonistas. El exfutbolista responderá en el Scoop de la semana a las acusaciones que lanzó su ya exmujer, Ajla Etemovic, en su anterior visita al programa, donde habló de presuntas infidelidades y faltas de respeto durante su relación.

Jota también contestará a las palabras de Jessica Bueno, su expareja y madre de dos de sus hijos. El espacio de Telecinco intentará aclarar qué hay detrás de su ruptura con Ajla y si son ciertas las acusaciones que se han vertido contra él en las últimas semanas.

La noche contará además con la reaparición de Ivonne Reyes tras abandonar ‘Supervivientes’. La venezolana hará balance de su paso por Honduras, explicará cómo vivió el percance que la obligó a dejar la aventura y hablará de su situación personal y económica. También abordará la supuesta “mano negra” que, según ha sostenido en varias ocasiones, afectó a su trayectoria profesional, y se referirá a su hijo Álex y a su papel como madre.

Samantha Vallejo-Nágera acudirá al plató junto a su hijo Roscón para compartir cómo vivieron su reciente encuentro con el Papa León XIV. El joven pudo entregarle un regalo y ambos explicarán qué significado tenía ese gesto para ellos.

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‘¡De viernes!’ también recibirá a Laura Ulldemolins y Borja, exparticipantes de ‘Casados a primera vista’, para hablar de su decisión de comenzar una vida en común. La entrega se completará con una conexión en directo desde Ibiza, donde Makoke y Gonzalo Fernández se darán el “sí, quiero” tras tres años de relación en una boda con 118 invitados.