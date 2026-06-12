Anabel Pantoja vuelve a Telecinco con una misión inesperada fichando por el nuevo dating de Carlos Lozano

Telecinco sigue dando forma a ‘Amor… ¡O lo que surja!’, su nuevo dating show para las tardes. El formato, que estará presentado por Carlos Lozano, contará también con Anabel Pantoja y Ana Santiago dentro de su equipo. Ambas ejercerán como ‘Consejeras del amor’ y tendrán un papel clave a la hora de comentar las citas, valorar las conexiones y orientar a los participantes durante su búsqueda de pareja.

El programa reunirá a personas de distintas edades dispuestas a encontrar el amor entre varios candidatos con perfiles afines. Los protagonistas irán conociendo a sus pretendientes en el plató, donde se desarrollarán las citas y se tomarán las decisiones que marcarán su continuidad en el formato. La mecánica recupera un género muy ligado a Telecinco, que ya prepara este espacio como una de sus apuestas para renovar su parrilla de verano.

Anabel Pantoja llega al proyecto como uno de los rostros más populares de Mediaset. La colaboradora e influencer aportará su visión sobre las relaciones y acompañará a los concursantes desde una posición menos habitual para ella: la de asesora sentimental. Junto a ella estará Ana Santiago, conocida por el público tras protagonizar una de las historias más recordadas de la última edición de ‘Casados a primera vista’.

La incorporación de Ana Santiago ya había empezado a avanzarse en Telecinco. Carlos Lozano acudió recientemente a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para proponerle participar en ‘Amor… ¡O lo que surja!’, donde también invitó a su tía Paqui a sumarse como una de las primeras solteras del programa.

Noticias relacionadas

Con este nuevo formato, Pantoja regresa a Telecinco como colaboradora del espacio diario de citas. ‘Amor… ¡O lo que surja!’ se estrenará próximamente y formará parte de la nueva estrategia del canal para reforzar sus tardes con entretenimiento, historias personales y la búsqueda de nuevas parejas en televisión.