'Valle Salvaje', avance del capítulo 434: Una inesperada petición de mano oficial y el absoluto hundimiento del marqués

Francisco, cansado de vivir a la sombra de los miedos del pasado y de las presiones sociales que tanto daño hacen en el pueblo, decide dar el paso más importante de su vida. Convencido de sus sentimientos y dispuesto a luchar por su propia felicidad, se arma de un valor inquebrantable y se presenta ante Pepa con una declaración de amor en toda regla.

La sorpresa es mayúscula cuando Francisco, rompiendo con toda solemnidad, le pide matrimonio formalmente a una Pepa que se queda completamente descolocada, sin palabras y sin capacidad de reacción. Las campanas de boda empiezan a resonar con fuerza en el horizonte, prometiendo un oasis de esperanza y alegría que chocará de frente con los oscuros intereses de aquellos que intentan dinamitar cualquier atisbo de amor puro en la comarca.

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Sin embargo, la felicidad de unos contrasta drásticamente con el absoluto hundimiento de otros en las altas esferas. José Luis toca fondo de la manera más dolorosa posible; desbordado por una alarmante crisis financiera que amenaza con destruir el apellido de la familia y asfixiado por los secretos del pasado que amenazan con salir a la luz, el marqués se desploma anímicamente. En una estampa inédita, el poderoso aristócrata termina hincando la rodilla y rompiéndose por completo ante un don Hernando impasible, que observa cómo su rival queda en una posición de absoluta e irreversible vulnerabilidad.