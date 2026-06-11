Capítulo 434
'Valle Salvaje', avance del capítulo 434: Una inesperada petición de mano oficial y el absoluto hundimiento del marqués
Francisco da el paso definitivo con Pepa en mitad de la tormenta financiera que obliga a José Luis a hincar la rodilla ante don Hernando.
Francisco, cansado de vivir a la sombra de los miedos del pasado y de las presiones sociales que tanto daño hacen en el pueblo, decide dar el paso más importante de su vida. Convencido de sus sentimientos y dispuesto a luchar por su propia felicidad, se arma de un valor inquebrantable y se presenta ante Pepa con una declaración de amor en toda regla.
La sorpresa es mayúscula cuando Francisco, rompiendo con toda solemnidad, le pide matrimonio formalmente a una Pepa que se queda completamente descolocada, sin palabras y sin capacidad de reacción. Las campanas de boda empiezan a resonar con fuerza en el horizonte, prometiendo un oasis de esperanza y alegría que chocará de frente con los oscuros intereses de aquellos que intentan dinamitar cualquier atisbo de amor puro en la comarca.
Sin embargo, la felicidad de unos contrasta drásticamente con el absoluto hundimiento de otros en las altas esferas. José Luis toca fondo de la manera más dolorosa posible; desbordado por una alarmante crisis financiera que amenaza con destruir el apellido de la familia y asfixiado por los secretos del pasado que amenazan con salir a la luz, el marqués se desploma anímicamente. En una estampa inédita, el poderoso aristócrata termina hincando la rodilla y rompiéndose por completo ante un don Hernando impasible, que observa cómo su rival queda en una posición de absoluta e irreversible vulnerabilidad.
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