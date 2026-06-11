Tom Holland se suma a la fiebre mundialista antes de visitar ‘El Hormiguero’: así será su aparición durante el estreno de España en la competición

Tom Holland será uno de los primeros grandes reclamos de la Plaza Selección, el espacio que la RFEF instalará en Colón para reunir a los aficionados durante el Mundial 2026. El actor británico acudirá a la céntrica plaza madrileña en la previa del España-Cabo Verde, el debut de la selección de Luis de la Fuente en el torneo.

La visita no será casual. Holland estará esos días en España dentro de la promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva película del superhéroe de Marvel, y aprovechará su paso por Madrid para sumarse al ambiente mundialista. Además, esa misma jornada acudirá a ‘El Hormiguero’ junto a Zendaya, en una de las visitas internacionales más llamativas de la temporada del programa de Antena 3.

La RFEF quiere convertir Colón en el gran punto de encuentro de la afición española durante el campeonato. Bajo el nombre de Plaza Selección, el recinto contará con pantalla gigante para seguir los partidos de España, exposición de trofeos, tiendas, zonas de ocio, música en vivo y espacios de comida y bebida. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

La presencia de Holland refuerza la intención de convertir este espacio en algo más que una fan zone. La Plaza Selección busca funcionar como uno de los grandes focos sociales de Madrid mientras dure la participación de España en el Mundial, con actividades antes y después de los partidos.

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El movimiento llega en una semana especialmente intensa para el actor y Zendaya, que volverán a compartir foco mediático en España por su visita al programa de Pablo Motos. Ambos estarán en ‘El Hormiguero’ para promocionar ‘Spider-Man: Brand New Day’, cuyo estreno está previsto para el 29 de julio, y ‘La odisea’, de Christopher Nolan, que llegará a los cines el 17 de julio.