‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 11 de junio: Gabriel consigue que Floral se adelante a los De La Reina

‘Sueños de libertad’ emite este jueves 11 de junio a las 15:45h un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La familia De La Reina vuelve a recibir un duro golpe cuando Andrés descubre la maniobra de Gabriel para frustrar sus planes con la fábrica.

El abogado se ha reunido con el dueño de Floral para que se adelante a la familia y compre la infraestructura a Brossard. A cambio, Gabriel busca asegurarse un puesto directivo. Andrés informa a los suyos de la traición y la tensión estalla cuando Brossard comunica que ha recibido una oferta mejor. Damián, furioso, se encara con su sobrino.

Mientras tanto, Begoña intenta transmitir tranquilidad a Julia y le promete que no se marcharán de Toledo. Su chantaje ha conseguido frenar a Gabriel, pero Beatriz empieza a sospechar que él oculta algo. La niñera presiona hasta que el abogado termina confesándole que su mujer lo tiene contra las cuerdas.

La detención de Nieves sigue extendiéndose por la colonia después de que don Agustín haya pedido a los feligreses que recen por su alma. Pablo no se rinde y continúa buscando al mejor abogado para defender a su mujer, mientras Digna se compromete a ayudarle en todo lo posible.

La llegada de Luz a Toledo puede ser clave para cambiar el rumbo del caso. Digna la llama para que ayude a sacar a Nieves de la cárcel, justo cuando el entorno de los Salazar vive sus horas más difíciles. En paralelo, Paula acude a don Agustín para pedirle ayuda y conseguir un trabajo, pero él se niega por su comportamiento con las monjas.

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Marta y Fina también afrontan una decisión complicada. Fina le cuenta sus planes de alquilar un piso, pero Marta teme que esa opción no les permita verse con libertad ni protegerse de los riesgos que siguen rodeando su relación. Por otro lado, Eduardo intenta que Federico le presente a su hijo Roque, aunque su hermano evita dar ese paso y le pide que deje las cosas como están.