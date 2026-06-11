‘Mala gente’: el thriller criminal para quienes buscan una guerra de clanes con secretos, traiciones y códigos rotos

Alberto Caliani cambia de terreno con ‘Mala gente’, una novela negra que se adentra en el crimen organizado, las lealtades familiares y los pactos que solo funcionan mientras todos respetan las reglas. El libro, publicado por Ediciones B, llegó a librerías el 4 de junio y plantea una pregunta directa: qué ocurre cuando quienes han sostenido la paz durante décadas empiezan a romper su propio código.

La historia parte de un equilibrio construido sobre sangre. Desde hace cuarenta años, las familias del crimen organizado mantienen una calma pactada tras una etapa de muertes inútiles. Esa tregua se sostiene gracias a una sociedad interna y a unas normas que han permitido repartir poder, negocios y silencios. Pero todo se tambalea cuando Andrés Santos, uno de los jefes más temidos, empieza a perder el control por culpa de una demencia cada vez más peligrosa.

El problema no es solo que Santos ya no sea el hombre calculador de otros tiempos. El verdadero riesgo está en lo que sabe. Sus secretos pueden hundir a demasiada gente y, en un mundo donde la memoria es una amenaza, que siga vivo deja de ser una cuestión familiar para convertirse en un problema de supervivencia. Ahí arranca una trama de venganzas, ambición y traiciones en la que nadie puede permitirse parecer débil.

‘Mala gente’ supone además el regreso de Caliani después de varios thrillers históricos publicados en Ediciones B, como ‘El puño del emperador’, ‘La sombra del impostor’ o ‘Siempre vienen de noche’. El autor, nacido en Ceuta y residente en Galicia, ha construido una trayectoria muy vinculada al suspense, la aventura y los personajes sometidos a situaciones límite.

Noticias relacionadas

La novela se presenta como una propuesta para lectores de thriller criminal que buscan ritmo, tensión y familias enfrentadas por algo más que dinero. En ‘Mala gente’, todos parecen tener un lugar dentro del sistema, pero basta una grieta para que el orden salte por los aires. Y cuando el poder depende del miedo, la peor amenaza no siempre viene de fuera.