Capítulo 853
'La promesa', avance del capítulo 853: Una impactante confesión de Jacobo a Martina coincide con el despiadado rechazo de Vera a Lope
Las mentiras sobre Nueva York salen a la luz mientras Alonso desata una guerra de poder en la mayordomía de palacio
La situación sentimental de Lope se vuelve del todo insostenible en las cocinas de palacio. A pesar de los intentos desesperados de Simona y Candela por mediar en la situación y conseguir que Vera entre en razón, la joven de Carril se mantiene más firme y fría que nunca. En un doloroso cara a cara, Vera rechaza de forma definitiva a Lope, exigiéndole sin miramientos que haga las maletas, regrese a su vida en Madrid y la deje en paz de una vez por todas.
En la planta noble, el castillo de naipes de Jacobo termina por derrumbarse por completo de la forma más escandalosa. Abrumado por la culpa y consciente de que su farsa no puede sostenerse más tiempo, el joven se arma de valor y le confiesa toda la verdad a Martina: jamás existió ninguna oferta de trabajo en la ciudad de Nueva York, sino que se inventó toda la historia con el único y retorcido fin de retenerla a su lado a cualquier precio, una revelación que dinamita la confianza de la muchacha.
Para rematar la jornada, Alonso introduce un nuevo elemento de discordia que promete desatar una guerra civil entre los hombres del servicio. El marqués propone formalmente a Ricardo convertirse en el segundo mayordomo del palacio, un movimiento estratégico que Cristóbal ve como una total declaración de guerra a su gestión. Con Teresa hundida tras explicar su degradación a sus compañeras y Cristóbal ofreciendo el puesto vacante a Petra y María Fernández, Ciro remata la jornada exigiendo a un descolocado Manuel que pague de inmediato las facturas de las reformas de su palacio.
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