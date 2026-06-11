Juan Echanove rompe su silencio sobre su salida de ‘Cuéntame’ en ‘La noche de Aimar’: “Eso no es un motivo argumental, es una putada”

Juan Echanove volvió a hablar de ‘Cuéntame’ este martes en ‘La noche de Aimar’. El actor, invitado al programa de laSexta para conversar sobre polarización, corrupción y feminismo, acabó recordando una de las etapas más importantes de su carrera después de recibir un mensaje sorpresa de Ricardo Gómez.

El intérprete de Carlos Alcántara quiso dedicarle unas palabras a quien fue su compañero durante años en la serie de RTVE. “He vivido infinidad de cosas con Juan, le conozco desde los 7 años”, comenzó diciendo Gómez, que destacó de Echanove su manera de disfrutar la vida y, sobre todo, su forma de mirar al teatro: “Que sea lo más importante de su vida”.

El mensaje emocionó a Echanove, que definió a aquel niño al que vio crecer en el rodaje como “uno de mis mejores amigos”. Entonces recordó un regalo que recibió justo después de salir de ‘Cuéntame’, en un momento en el que no lo estaba pasando bien: una caja enviada por Ricardo con 12 botellas de whisky, una por cada año de trabajo en la ficción. “Es uno de los regalos más bonitos que me han hecho en la vida”, aseguró.

Aimar Bretos aprovechó ese recuerdo para preguntarle por su marcha de la serie. Echanove evitó recrearse en la polémica, pero reconoció que fue una etapa complicada. “No lo pasé bien”, explicó antes de matizar que no se arrepiente de haber formado parte de ‘Cuéntame’ y que sigue estando “muy agradecido” al proyecto.

El actor sí fue más contundente cuando el presentador le preguntó si creyó los motivos argumentales que se dieron entonces para justificar su salida. “No”, respondió de forma tajante. Después desarrolló su malestar: “Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro que te digan: ‘Espérate, no te vayas a casa que te vamos a matar’. Eso no es un motivo argumental, es una putada”.

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Pese a todo, Echanove quiso cerrar el asunto con distancia. Admitió que aquello fue una “putada”, pero también defendió que había que aceptarlo “con naturalidad y deportividad”. Además, aseguró que su salida le abrió una nueva etapa profesional: “Gracias a que dejé de trabajar en ‘Cuéntame’ he hecho una cantidad de trabajos después que sin duda es el tramo más interesante de mi vida”.