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DelPoble Fest reúne en Tavernes de la Valldigna a varios rostros muy televisivos: de Malú a Fangoria, pasando por Taburete

El festival celebrará su próxima edición los días 19 y 20 de junio de 2026 con un cartel que mezcla pop, rock, indie y nombres muy reconocibles para el público televisivo.

Malú, Alaska y Willy Bárcenas, estrellas de 'DelPoble Fest 2026'

Malú, Alaska y Willy Bárcenas, estrellas de 'DelPoble Fest 2026'

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Carlos Merenciano

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Valencia
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DelPoble Fest ya tiene cartel completo para su próxima edición y lo hace con varios nombres muy reconocibles también para el público televisivo. El festival de Tavernes de la Valldigna (Valencia) se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2026 con una programación que mezcla pop, rock, indie y artistas muy presentes en los grandes formatos de entretenimiento.

Uno de los principales reclamos será Malú, una de las voces más populares de la música española y rostro muy ligado a ‘La Voz’, donde ha ejercido como coach en distintas etapas del talent. Su presencia conecta directamente el cartel con el público que ha seguido su trayectoria no solo en los escenarios, sino también desde la pequeña pantalla.

El festival también contará con Fangoria, formación inseparable de la figura televisiva de Alaska, uno de los nombres más reconocibles de la cultura pop española. A ellos se suman Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero y Lérica, completando una primera línea pensada para públicos de distintas generaciones.

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El cartel se completa con Yoly Saa, Luis Fercán, Lemot, Pavlenha, Xeco Rojo, Jajajers DJ Set, Samarök, Pastore, Riera y Marilia, que llegará con la gira 30 aniversario de ‘Ella baila sola’. Con esta combinación, DelPoble Fest busca consolidarse como una de las citas musicales destacadas del verano valenciano.

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