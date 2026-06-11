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Regreso a Pandora

‘Avatar: Fuego y Ceniza’ ya tiene fecha de estreno en Disney+ tras arrasar en cines

La tercera película de la saga de James Cameron llegará en exclusiva a la plataforma el 24 de junio después de ganar el Oscar a mejores efectos visuales.

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Avatar: Fuego y ceniza' / Disney

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Disney+ ya ha puesto fecha al estreno en streaming de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. La tercera entrega de la franquicia creada por James Cameron llegará en exclusiva a la plataforma el próximo 24 de junio, después de su paso por salas y de convertirse en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de los últimos meses.

La película se estrenó en cines el pasado diciembre y recaudó 1.485 millones de dólares en todo el mundo. Además, fue reconocida con el Oscar a los mejores efectos visuales, una categoría en la que la saga ha vuelto a destacar por su despliegue técnico, sus nuevos entornos de Pandora y la creación de criaturas inéditas dentro del universo de los Na’vi.

La película recupera a Jake Sully, el marine convertido en líder Na’vi interpretado por Sam Worthington, y a Neytiri, la guerrera a la que da vida Zoe Saldaña. La historia vuelve a centrarse en la familia Sully y en una nueva aventura dentro de Pandora, con el sello visual y narrativo que ha convertido a la franquicia en una de las más importantes del cine reciente.

En ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, la familia Sully sigue marcada por la muerte de Neteyam y por el duelo que arrastran Jake, Neytiri y sus hijos. La nueva amenaza llega con el Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi más agresivo liderado por Varang, que rompe con la imagen tradicional de armonía con Pandora y abre un conflicto interno entre los propios Na’vi. Además, la película vuelve a situar a Miles Quaritch como una pieza clave en la ofensiva contra Jake Sully.

James Cameron dirige esta tercera película y firma el guion junto a Rick Jaffa y Amanda Silver. La historia ha sido desarrollada también con Josh Friedman y Shane Salerno. En el reparto repiten nombres como Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet, junto a incorporaciones y regresos como Oona Chaplin, David Thewlis, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss y Jack Champion.

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Con su llegada a Disney+, la plataforma completa una nueva etapa de la colección ‘Avatar’. Los suscriptores ya pueden ver las dos primeras películas de la saga y el documental ‘Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar’, al que ahora se suma esta tercera entrega tras su recorrido por la taquilla internacional.

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