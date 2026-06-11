Miércoles 10 de junio
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' firma máximo de temporada con el reencuentro final y el Papa León XIV mejora en la tarde de La 1
Telecinco lidera con claridad el miércoles mientras el especial del Papa impulsa a la pública por encima del millón de espectadores.
'La isla de las tentaciones' vivió una de sus noches más fuertes de la temporada este miércoles 10 de junio. El reality de Telecinco alcanzó máximo anual gracias a su gala del reencuentro de varios meses después, firmando un 16,3% de cuota de pantalla y 977.000 espectadores.
La 1 también destacó con el especial dedicado a la visita del Papa desde la Sagrada Familia, que reunió a 1.044.000 espectadores y alcanzó un 12,1% de share. Más complicada fue la noche para 'Operación África' en La 1, que perdió más de cuatro puntos respecto a su estreno y se quedó en un 8,8% y 494.000 espectadores tras la emisión de 'La revuelta'.
En Antena 3, 'Salta' calcó el resultado de la semana pasada y volvió a registrar un 10% de cuota con 632.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, el estreno de la nueva temporada de 'Viajeros Cuatro' anotó un 5,6% y reunió a 431.000 espectadores. Mientras, en laSexta, 'La noche de Aimar' firmó un 4,4% de share y 321.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Malú. El programa de Antena 3 alcanzó un 12,7% de share y 1.504.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta', emitida algo más tarde de lo habitual, anotó un 10,3% y 1.179.000 espectadores. Por su parte, 'Horizonte' siguió por encima del millón de espectadores en Cuatro con un 8,5% de cuota y 1.010.000 espectadores.
*En elaboración...
- Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
- Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
- Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
- Audiencias TV ayer | La visita del Papa dispara a La 1 y 'Horizonte' firma máximo histórico en Cuatro
- La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer
- Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz
- Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en tres comunidades de España