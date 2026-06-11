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Miércoles 10 de junio

Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' firma máximo de temporada con el reencuentro final y el Papa León XIV mejora en la tarde de La 1

Telecinco lidera con claridad el miércoles mientras el especial del Papa impulsa a la pública por encima del millón de espectadores.

'La isla de las tentaciones' y el Papa León XIV

'La isla de las tentaciones' y el Papa León XIV / Telecinco/RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'La isla de las tentaciones' vivió una de sus noches más fuertes de la temporada este miércoles 10 de junio. El reality de Telecinco alcanzó máximo anual gracias a su gala del reencuentro de varios meses después, firmando un 16,3% de cuota de pantalla y 977.000 espectadores.

La 1 también destacó con el especial dedicado a la visita del Papa desde la Sagrada Familia, que reunió a 1.044.000 espectadores y alcanzó un 12,1% de share. Más complicada fue la noche para 'Operación África' en La 1, que perdió más de cuatro puntos respecto a su estreno y se quedó en un 8,8% y 494.000 espectadores tras la emisión de 'La revuelta'.

En Antena 3, 'Salta' calcó el resultado de la semana pasada y volvió a registrar un 10% de cuota con 632.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, el estreno de la nueva temporada de 'Viajeros Cuatro' anotó un 5,6% y reunió a 431.000 espectadores. Mientras, en laSexta, 'La noche de Aimar' firmó un 4,4% de share y 321.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Malú. El programa de Antena 3 alcanzó un 12,7% de share y 1.504.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta', emitida algo más tarde de lo habitual, anotó un 10,3% y 1.179.000 espectadores. Por su parte, 'Horizonte' siguió por encima del millón de espectadores en Cuatro con un 8,5% de cuota y 1.010.000 espectadores.

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