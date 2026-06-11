La 1 altera la programación de sus telenovelas: elimina 'Valle salvaje' este jueves y viernes, pero mantiene 'La promesa'

Semana complicada para los seguidores de ‘Valle Salvaje’. La ficción de Bambú Producciones no volverá finalmente este jueves a La 1, pese a que su regreso estaba previsto después del parón del miércoles por la cobertura de la misa del Papa en la Sagrada Família. RTVE ha decidido retirarla también de la parrilla este 11 y 12 de junio a última hora.

La serie no seguirá el mismo camino que ‘La promesa’. La segunda ficción de la tarde sí conservará su cita con la audiencia a las 18:35 horas tanto este jueves como este viernes, de modo que el ajuste afectará solo a ‘Valle Salvaje’ dentro del bloque diario de series de La 1.

El hueco que deja la producción protagonizada por los Gálvez de Aguirre será ocupado por ‘Directo al grano’. El magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró ampliará su emisión de forma extraordinaria y se alargará hasta las 18:35 horas, justo antes del capítulo de ‘La promesa’.

El cambio llega en una tarde marcada por el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Este jueves, La 1 emitirá después de ‘La promesa’ la ceremonia de inauguración del torneo y el México-Sudáfrica. El viernes, la cadena mantendrá un esquema parecido con ‘Directo al grano’, ‘La promesa’, ‘Malas lenguas’, la previa mundialista y el Canadá-Bosnia Herzegovina.

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El parón de ‘Valle Salvaje’ no terminará el fin de semana. El lunes 15 de junio tampoco habrá capítulo por la emisión del primer partido de España en el Mundial frente a Cabo Verde. La propia cuenta oficial de la serie ha confirmado en X que su regreso será el martes 16 de junio.