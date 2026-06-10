Episodio 579
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 10 de junio: Gabriel manipula a Valentina para vengarse de Andrés
La serie de Antena 3 mantiene a Nieves entre rejas mientras los De La Reina celebran una posible salida para recuperar la fábrica.
‘Sueños de libertad’ emite este miércoles 10 de junio a las 15:45h un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La detención de Nieves marcará buena parte de la entrega, con Pablo desesperado al no encontrar un abogado dispuesto a defender a su mujer.
Salazar acude al calabozo para mostrarle todo su apoyo y prometerle que hará lo posible por sacarla de allí. En casa, sin embargo, la situación no es sencilla. Mabel se muestra preocupada, mientras Miguel mantiene una actitud fría tras descubrir la verdad sobre su madre. Pablo intentará que su hijo cambie de postura y entienda que Nieves está por encima de todo.
Gabriel, por su parte, no piensa perdonar a Andrés que ayudara a Begoña en su chantaje. Para devolverle el golpe, decide utilizar a Valentina y siembra dudas en ella sobre la relación de Andrés con Begoña. Aunque la dependienta intenta mantenerse firme, las palabras de Gabriel terminan afectándola.
El plan no tarda en llegar a oídos de Andrés, que descubre la manipulación de su primo y se enfrenta a él para exigirle que deje en paz a Valentina. Mientras tanto, Beatriz también mueve ficha con Gabriel y le reconoce que quiere empezar de cero con él y permanecer a su lado.
En la colonia, Salva agradece a Claudia su ayuda para recuperar la confianza de los trabajadores y también su papel para que Mabel y él hayan retomado su relación. Claudia, a su vez, intenta hacerle ver a Tasio que Carmen no quiere saber nada de él, aunque ya le ha hecho llegar su carta.
La familia De La Reina vivirá un respiro con la posibilidad de recuperar la fábrica. Damián celebra la noticia con sus hijos y recuerda con nostalgia los inicios de la empresa junto a Gervasio. Al mismo tiempo, Cloe toma una decisión definitiva sobre la propuesta de Digna, Paula oculta a Manuela sus planes tras quedarse sin pensión y don Agustín visita a Nieves para pedirle que confiese su pecado.
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