Pelayo Díaz estalla contra Belén Rodríguez y Gloria Camila al hablar de los vestidos de novia de Makoke: “Mejor tener un mal día que una mala vida”

Makoke y Gonzalo Fernández ultiman los preparativos de su boda, que se celebrará este viernes 12 de junio en Ibiza, pero uno de los grandes secretos del enlace ya ha provocado una fuerte discusión en televisión. ‘El tiempo justo’ mostró imágenes de la colaboradora tras su penúltima prueba de vestuario y adelantó algunos detalles de los tres vestidos que lucirá en la ceremonia.

A la salida del atelier, Makoke se mostró emocionada y nerviosa ante los reporteros. “Está precioso, es un vestido maravilloso. Estoy muy feliz, muy contenta”, aseguró antes de reconocer que ella vive estos días con más tensión que su futuro marido: “Estoy muy nerviosa, el novio está mucho más tranquilo”.

El debate se encendió cuando Pelayo Díaz, que ha asesorado a Makoke en el proceso, dio una pista sobre uno de los diseños: unos alicates. El comentario provocó bromas en plató y el estilista no tardó en responder. “Cada vez que hablamos de moda salen todos los expertos de todos los rincones. ¿Queréis que hablemos de la boda de Makoke o me callo?”, lanzó visiblemente molesto ante los comentarios de sus compañeros en plató.

Díaz explicó que no ha diseñado los vestidos, pero sí ha trabajado como enlace entre Makoke y los profesionales encargados de materializar sus ideas: “He sido un nexo entre mi amiga Makoke”, señaló, antes de defender que los tres looks pertenecen a la moda española. Sobre el diseño relacionado con los alicates, aclaró: “Uno de ellos está construido con estos alicates, no es pedrería”.

La tensión subió todavía más cuando Belén Rodríguez le comentó que parecía tener “un mal día”. Pelayo respondió con una frase que dejó helado el plató: “Mejor tener un mal día que una mala vida”. Poco después, Gloria Camila también intervino con ironía al llamarle “modesto”, y el estilista volvió a contestar sin suavizar el tono: “Tú cállate, que también tienes lo tuyo”.

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El enfrentamiento terminó eclipsando buena parte de la información sobre la boda. Mientras Makoke se prepara para viajar a Ibiza y recoger sus vestidos definitivos, ‘El tiempo justo’ convirtió el secreto de sus looks nupciales en una bronca abierta entre colaboradores.