Introspección
‘El ciego que describía el mundo’: el viaje emocional de Rayden para quienes buscan una novela sobre mirar más allá de lo evidente
David Martínez Álvarez publica su cuarta novela, un road trip desde Jerez de la Frontera hasta las islas Cíes inspirado en su canción ‘Haz de luz’.
Rayden vuelve a las librerías con ‘El ciego que describía el mundo’, su cuarta novela. David Martínez Álvarez firma una historia de viaje, amistad y heridas emocionales que parte de una premisa muy concreta: Lumen, ciego de nacimiento, recupera la vista gracias a la biomedicina y decide emprender un trayecto desde Jerez de la Frontera hasta las islas Cíes.
Para cumplir ese deseo necesita a alguien que lo lleve. Ahí aparece Lincoln, un taxista o alguien que se le parece lo suficiente a primera vista. El encuentro entre ambos abre una ruta en la que la novela plantea una idea central: ver no siempre significa mirar. Dos años después, Lincoln recuperará lo aprendido en aquel viaje para acompañar a cuatro amigos que viajan a Lisboa con un último deseo pendiente.
La novela está inspirada en ‘Haz de luz’, una de las canciones más reconocibles de Rayden. El libro funciona como un road trip emocional que explora la familia elegida, la amistad, las herencias que no siempre se nombran, los traumas y las cicatrices que condicionan la forma en la que cada persona se relaciona con el mundo.
‘El ciego que describía el mundo’ llega además en un momento de plena expansión literaria para Rayden. Su debut en ficción, ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’, prepara adaptación audiovisual en Netflix, con Macarena García y Carlos Cuevas como protagonistas, lo que refuerza el salto del artista desde la música hacia la narrativa y el audiovisual.
Con este nuevo título, publicado por Suma, Rayden consolida una línea narrativa marcada por personajes heridos que buscan reconstruirse a través de los vínculos. ‘El ciego que describía el mundo’ ya está disponible en librerías y se presenta como una novela para lectores que buscan historias de carretera, segundas oportunidades y emociones contenidas más que grandes artificios.
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