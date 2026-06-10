Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera con su semifinal y el Papa empeora las tardes de La 1

Telecinco volvió a imponerse en la noche del martes gracias a la semifinal de 'Supervivientes'. El reality alcanzó un 15,6% de cuota de pantalla y reunió a 907.000 espectadores, manteniéndose como la oferta más fuerte de su franja.

La otra gran protagonista volvió a ser Cuatro. Después de firmar máximo histórico en el access, 'Horizonte' mantuvo su fortaleza y registró un gran 10,1% de share y 1.150.000 espectadores. Además, 'Código 10' volvió a brillar en prime time con un 8,5% de cuota y 504.000 espectadores.

En Antena 3, 'En tierra lejana' firmó un sólido 12,4% de share y 879.000 espectadores. La 1, por su parte, se quedó con un 7,4% y 539.000 espectadores gracias a una nueva entrega de 'Al cielo con ella'. Además, el partido del Mundial Femenino entre Islandia y España reunió en La 2 a 757.000 espectadores y un 6,9% de cuota de pantalla.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar en Antena 3 con un 12,6% de cuota y 1.462.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 10,3% y 1.172.000 espectadores, a la vez que Telecinco también mantuvo estable 'First Dates', que reunió a 1.046.000 espectadores y un 9,1% de share.

La jornada también estuvo marcada por la visita del Papa a España. En la mañana de La 1, el rezo en la Catedral de Barcelona alcanzó un 14,5% y 812.000 espectadores. Por la tarde, la vigilia en el Estadio Olímpico firmó un 8,8% y 778.000 espectadores, empeorando los datos habituales de la franja en la pública, que suele moverse por encima del doble dígito.

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