Nuevos cambios
¿Cómo afecta la visita del papa a Barcelona a la parrilla de RTVE este miércoles 10 de junio? ¿Se emitirá ‘La promesa’ y ‘Valle Salvaje’?
La 1 vuelve a levantar sus series diarias para volcarse con la cobertura especial de León XIV en Cataluña.
La visita del papa León XIV a Barcelona volverá a modificar este miércoles 10 de junio la programación habitual de La 1. RTVE ha preparado una amplia cobertura informativa de los actos del pontífice en Cataluña, lo que obligará a mover varios espacios de la tarde y a dejar sin emisión a sus dos ficciones diarias.
La respuesta para los seguidores de las series es clara: este miércoles no habrá nuevos capítulos de ‘Valle Salvaje’ ni de ‘La promesa’ en La 1. Ambas ficciones ceden de nuevo su hueco en la parrilla, igual que ya ocurrió el lunes 8, por los especiales ligados al viaje del papa a España. Pero no es el único programa que se queda sin emisión, pues tampoco habrá hueco para 'Malas lenguas', 'Aquí la Tierra', 'Telediario 2', mientras que 'La revuelta' verá su emisión afectada, empezando un poco más tarde de lo habitual, a las 22:00h.
La jornada del pontífice en Barcelona tendrá uno de sus puntos centrales en la Sagrada Familia. RTVE emitirá en directo la visita a la basílica, la misa y la bendición de la Torre de Jesucristo, dentro de una agenda que también incluye otros actos religiosos y sociales en Cataluña.
El despliegue de la cadena pública no se limita a La 1. RTVE Play y el Canal 24 Horas también ofrecen seguimiento especial de la visita, con conexiones en directo y cobertura de los principales momentos del viaje de León XIV a España, que se desarrolla entre el 6 y el 12 de junio.
Salvo nuevos cambios de última hora, ‘Valle Salvaje’ y ‘La promesa’ retomarán sus emisiones habituales después de este parón puntual. Eso sí, el próximo jueves tampoco habrá emisión de 'Malas lenguas' ni 'Aquí la Tierra', aunque por un motivo muy distinto: el inicio del Mundial de Fútbol 2026.
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