La 1 retira ‘La película de la semana’ para estrenar la docuserie de la Selección Española antes del Mundial 2026

La noche del domingo cambiará de protagonista en La 1. RTVE aparta esta semana la mítica ‘La película de la semana’ para estrenar en prime time ‘Denominación de origen. La forja de un sueño’, una docuserie sobre la Selección Española en la víspera de su debut en el Mundial de 2026.

El formato, producido por RTVE en colaboración con Asimétrica Films, estará formado por cuatro episodios de 52 minutos y también podrá verse en RTVE Play. La serie busca mostrar el lado más humano de una generación que llega a la gran cita futbolística después de la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y la clasificación mundialista.

RTVE ha entrevistado para el proyecto a 32 internacionales españoles, además de familiares, amigos, entrenadores y personas cercanas a los futbolistas. El objetivo es reconstruir sus trayectorias desde sus orígenes y explicar cómo han afrontado la presión, las lesiones, las críticas y los momentos decisivos que han marcado su camino hacia la Selección.

Entre los nombres que aparecen en la docuserie figuran Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri Hernández, Marc Cucurella, Gavi, Unai Simón, Mikel Merino, Borja Iglesias, Álvaro Morata, Ferran Torres, Álex Baena, Álex Grimaldo, Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte y Luis de la Fuente. El primer capítulo se centrará, entre otros asuntos, en los orígenes de Lamine, el año más difícil de Nico Williams y la llegada del seleccionador al banquillo.

La serie también abordará el impacto emocional de la exposición pública. Morata hablará del odio recibido durante la Eurocopa, Baena recordará el momento en el que llegó a plantearse dejar el fútbol y Cucurella reflexionará sobre el sufrimiento familiar. Pedri contará por qué no acabó en el Real Madrid, Gavi repasará el golpe anímico de su lesión y Rodri revivirá la final de la Eurocopa de 2024 desde su mirada de Balón de Oro.

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El último episodio cerrará el recorrido con la final de la Eurocopa y con una reflexión de Luis de la Fuente sobre el valor del grupo: “Esta selección ha demostrado, que trabajando unidos, se pueden conseguir éxitos”. ‘Denominación de origen. La forja de un sueño’ se estrenará este domingo 14 de junio a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play.