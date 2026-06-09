‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy martes 9 de junio: la Guardia Civil detiene a Nieves

‘Sueños de libertad’ emite este martes 9 de junio un nuevo capítulo a las 15:45h en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La serie continúa con las consecuencias del chantaje de Begoña, que ha conseguido frenar los planes de Gabriel de marcharse a París.

El abogado no tarda en señalar a Andrés como responsable de lo ocurrido. Gabriel se enfrenta a su primo por haber entregado a Begoña las fotografías con María, pero Andrés no se achanta y le deja claro que no piensa permitir que siga imponiendo sus decisiones a los demás. Poco después, Félix Cifuentes se despide de Gabriel convencido de que lo verá en París, aunque él sorprende a todos al anunciar delante de Begoña que finalmente permanecerá en Toledo para evitar una denuncia por adulterio.

La fábrica sigue siendo el otro gran frente de los De La Reina. Antoine Brossard llama a Damián para comunicarle su respuesta a la propuesta de vender las acciones a cambio de conservar la infraestructura. Además, Félix pone al corriente a Gabriel de los planes de su familia para refundar la empresa, una información que puede cambiar el tablero.

Mientras tanto, Fina comparte con Marta una buena noticia: ha encontrado trabajo como fotógrafa en Toledo. Paula también despierta después del susto provocado por la fiebre y empieza a mejorar gracias a los cuidados de Manuela, aunque su recuperación llega con un golpe inesperado. La joven descubre que la han despedido por no haber acudido a trabajar.

La tensión se traslada también a casa de los Salazar. Don Agustín visita a Pablo tras saber por Miguel que la familia planea marcharse a Marruecos. El encuentro se descontrola y Pablo acaba reaccionando con violencia para echar al párroco de su casa. En la cantina, Federico sufre un vahído durante una reunión con Eduardo y termina confesándole que está enfermo.

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El capítulo terminará con un giro que sacudirá a toda la familia Salazar. Después de que Begoña entregue a Gabriel los negativos de las fotos, la Guardia Civil irrumpe en la casa y detiene a Nieves, dejando a Pablo y a los suyos ante una nueva crisis.