Amor de verano
Prime Video busca su nuevo fenómeno romántico con ‘Todos nuestros años’, la serie que apunta a los fans de ‘El verano en que me enamoré’
La plataforma estrena este martes 10 de junio los ocho episodios de la adaptación de ‘Todos nuestros veranos’, la novela superventas de Carley Fortune.
Prime Video estrena este martes 10 de junio ‘Todos nuestros años’, una nueva serie romántica basada en ‘Todos nuestros veranos’, la novela superventas de Carley Fortune. La ficción llegará con sus ocho episodios disponibles de golpe, una estrategia pensada para convertirla en maratón de verano desde el primer día.
La historia se sitúa en Barry’s Bay, un pueblo junto a un lago, y sigue a Percy Fraser y Sam Florek a lo largo de dos tiempos: los veranos de adolescencia que los unieron y el presente en el que vuelven a encontrarse después de años separados. El detonante de ese reencuentro llega cuando Percy regresa al lago tras la muerte de Sue, la madre de Sam, y ambos se ven obligados a enfrentarse a una herida del pasado que nunca cerraron.
La serie apuesta por un romance de segundas oportunidades, con amistad, primeros amores, secretos y una culpa que pesa sobre los protagonistas. En la novela, Percy y Sam pasan de ser amigos inseparables a vivir una relación marcada por una decisión que lo rompe todo. La adaptación mantiene ese viaje emocional y lo amplía con el entorno familiar y sentimental de Barry’s Bay.
Sadie Soyverall y Matt Cornett interpretan a Percy y Sam, mientras que el reparto se completa con Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu y Elisha Cuthbert. Amy B. Harris ejerce como showrunner y productora ejecutiva, y ya ha deslizado que imagina el proyecto con recorrido de varias temporadas, incluso ampliando el foco hacia otros personajes del universo de Fortune.
La comparación con ‘El verano en que me enamoré’ es inevitable. Las dos son adaptaciones literarias de Prime Video, giran alrededor de veranos que cambian la vida de sus protagonistas y tienen un fuerte componente nostálgico. Pero ‘Todos nuestros años’ parece menos centrada en el triángulo amoroso adolescente y más en el reencuentro adulto, la culpa y la posibilidad de reparar una relación rota con el paso del tiempo.
El precedente juega a favor de Prime Video. ‘El verano en que me enamoré’ se convirtió en uno de sus grandes fenómenos juveniles y generó un fandom muy activo alrededor de sus protagonistas y sus bandos románticos. Ahora, ‘Todos nuestros años’ intenta ocupar ese mismo espacio emocional, pero con una historia más melancólica y de segundas oportunidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
- Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
- Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
- Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”