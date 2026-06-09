Prime Video busca su nuevo fenómeno romántico con ‘Todos nuestros años’, la serie que apunta a los fans de ‘El verano en que me enamoré’

Prime Video estrena este martes 10 de junio ‘Todos nuestros años’, una nueva serie romántica basada en ‘Todos nuestros veranos’, la novela superventas de Carley Fortune. La ficción llegará con sus ocho episodios disponibles de golpe, una estrategia pensada para convertirla en maratón de verano desde el primer día.

La historia se sitúa en Barry’s Bay, un pueblo junto a un lago, y sigue a Percy Fraser y Sam Florek a lo largo de dos tiempos: los veranos de adolescencia que los unieron y el presente en el que vuelven a encontrarse después de años separados. El detonante de ese reencuentro llega cuando Percy regresa al lago tras la muerte de Sue, la madre de Sam, y ambos se ven obligados a enfrentarse a una herida del pasado que nunca cerraron.

La serie apuesta por un romance de segundas oportunidades, con amistad, primeros amores, secretos y una culpa que pesa sobre los protagonistas. En la novela, Percy y Sam pasan de ser amigos inseparables a vivir una relación marcada por una decisión que lo rompe todo. La adaptación mantiene ese viaje emocional y lo amplía con el entorno familiar y sentimental de Barry’s Bay.

Sadie Soyverall y Matt Cornett interpretan a Percy y Sam, mientras que el reparto se completa con Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu y Elisha Cuthbert. Amy B. Harris ejerce como showrunner y productora ejecutiva, y ya ha deslizado que imagina el proyecto con recorrido de varias temporadas, incluso ampliando el foco hacia otros personajes del universo de Fortune.

La comparación con ‘El verano en que me enamoré’ es inevitable. Las dos son adaptaciones literarias de Prime Video, giran alrededor de veranos que cambian la vida de sus protagonistas y tienen un fuerte componente nostálgico. Pero ‘Todos nuestros años’ parece menos centrada en el triángulo amoroso adolescente y más en el reencuentro adulto, la culpa y la posibilidad de reparar una relación rota con el paso del tiempo.

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El precedente juega a favor de Prime Video. ‘El verano en que me enamoré’ se convirtió en uno de sus grandes fenómenos juveniles y generó un fandom muy activo alrededor de sus protagonistas y sus bandos románticos. Ahora, ‘Todos nuestros años’ intenta ocupar ese mismo espacio emocional, pero con una historia más melancólica y de segundas oportunidades.