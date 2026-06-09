Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaTráfico BarcelonaHuelga profesoresSelectividadRodaliesCaza europeoVerano joven 2026Fondos buitreEREJubilaciónLince Ibérico
instagramlinkedin

Nuevo reto

Pedro Almodóvar contará nuevas historias fuera del cine: así será su primera incursión en la literatura

Reservoir Books publicará el 29 de octubre ‘El hombre que solo escribía en los aviones’, la primera novela del director manchego tras el libro de relatos ‘El último sueño’.

Pedro Almodovar

Pedro Almodovar / RTVE / DDG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedro Almodóvar da un nuevo paso fuera del cine. El director publicará el próximo 29 de octubre ‘El hombre que solo escribía en los aviones’, su primera novela, que llegará de la mano de Reservoir Books tres años después de ‘El último sueño’, el libro de relatos con el que ya había reforzado su vínculo con la literatura. 

El protagonista de esta nueva historia será Flavio Guijarro, un hombre acostumbrado a reinventarse. Ha probado muchas aficiones y casi ninguna ha terminado convirtiéndose en un oficio estable, salvo la interpretación, una carrera que ha mantenido con más o menos suerte. Todo cambia durante un viaje de promoción, cuando descubre a diez mil metros de altura una vocación tardía: escribir. 

A partir de ese momento, Flavio intenta entregarse a la escritura y pelea contra los bloqueos creativos, la búsqueda de inspiración y la dificultad de cerrar una obra. La novela también lo llevará a descubrir una inesperada faceta como coach de actores, mientras se abre una historia sentimental con uno de los intérpretes más exitosos del momento. 

El lanzamiento llega después del recorrido internacional de ‘El último sueño’, publicado en 2023 y traducido a treinta idiomas. En aquel volumen, Almodóvar reunió textos escritos a lo largo de varias décadas, entre ficción, memoria y apuntes personales, una línea que ahora se amplía con su primera novela completa. 

Noticias relacionadas

La edición en papel de ‘El hombre que solo escribía en los aviones’ tendrá 240 páginas y figura ya en preventa en distintas librerías. Con esta publicación, Almodóvar suma otro territorio creativo a una carrera marcada por los guiones, el cine y una narrativa muy reconocible, ahora trasladada por primera vez al formato de novela. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
  2. Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
  3. Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  4. Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
  5. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  6. El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
  7. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  8. Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”

Pedro Almodóvar contará nuevas historias fuera del cine: así será su primera incursión en la literatura

Pedro Almodóvar contará nuevas historias fuera del cine: así será su primera incursión en la literatura

Ramón Ledesma, impulsor del robotaxi: "El vehículo autónomo permitirá acabar con ese 20% de muertes en carretera"

Ramón Ledesma, impulsor del robotaxi: "El vehículo autónomo permitirá acabar con ese 20% de muertes en carretera"

Los profesores exigen al Govern que cumpla la ley y destine el 6% del PIB a educación

Los profesores exigen al Govern que cumpla la ley y destine el 6% del PIB a educación

La última huelga docente de este curso acusa el cansancio del colectivo y los sindicatos instan a seguir la protestas en septiembre

La última huelga docente de este curso acusa el cansancio del colectivo y los sindicatos instan a seguir la protestas en septiembre

A PIE DE CALLE | Redactores de EL PERIÓDICO en la llegada del Papa

A PIE DE CALLE | Redactores de EL PERIÓDICO en la llegada del Papa

Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en tres comunidades de España

Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en tres comunidades de España

Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación

Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación

El Papa llega a la Catedral de Barcelona entre la emoción de miles de fieles

El Papa llega a la Catedral de Barcelona entre la emoción de miles de fieles