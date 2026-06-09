Balón envenenado
‘Estoy muerto y es culpa tuya’: el thriller para quienes quieren mirar a las cloacas del fútbol, ahora que empieza el Mundial
Iñaki C. Martínez firma una novela sobre la muerte de un futbolista de élite y los intereses que se mueven alrededor del deporte rey.
Un futbolista de éxito cae desde la terraza de su ático de lujo en Madrid. Tenía dinero, fama, reconocimiento y una carrera que parecía encarrilada, pero su muerte abre una pregunta incómoda: qué había detrás de esa vida aparentemente perfecta. Ese es el punto de partida de ‘Estoy muerto y es culpa tuya’, la nueva novela de Iñaki C. Martínez, publicada por Ediciones B.
El autor, periodista con dos décadas de experiencia en medios, vuelve al thriller después de ‘Si te digo mi nombre tendré que matarte’. Esta vez cambia el foco hacia el fútbol profesional y construye una historia en la que el crimen no es lo único importante. La novela se adentra en los círculos de poder, los silencios interesados y las estructuras capaces de proteger a quienes no quieren aparecer en la foto.
La premisa juega con una voz directa y provocadora. El propio futbolista anticipa su muerte antes de estrellarse contra el suelo y convierte al lector en testigo de una cuenta atrás. A partir de ahí, la historia abre una investigación donde el lujo, la presión mediática y la ambición se mezclan con los secretos que rodean al deporte más seguido del país.
‘Estoy muerto y es culpa tuya’ tiene 384 páginas y llegó a librerías el 4 de junio de 2026. La novela se presenta como una obra de misterio y suspense con ritmo de thriller y una mirada crítica hacia todo lo que ocurre lejos del césped.
El nombre de Iñaki C. Martínez conecta además con el mundo de la televisión y el deporte. Formado en medios como Marca, Disney Channel y Canal+, ha trabajado durante años vinculado a la NBA, la Fórmula 1 y los contenidos deportivos. Ese bagaje le permite llevar al terreno literario un universo que conoce de cerca y convertir la industria del fútbol en el escenario de una historia donde todos parecen tener algo que ocultar.
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