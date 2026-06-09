Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a enfrentarse en prime time: invitados de 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' este martes 9 de junio

Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a coincidir este martes 9 de junio en el prime time con dos nuevas entregas de ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’. La noche enfrentará a laSexta y La 1 con una doble oferta de entrevistas, humor y actualidad cultural, en la que Ricardo Darín y Miguel Ríos aparecen como los nombres más potentes de cada programa.

En laSexta, ‘Cara al show’ recibirá a las 23:00 horas a Ricardo Darín. El actor argentino llega a España con la obra ‘Escenas de la vida conyugal’, adaptación del clásico de Ingmar Bergman, y también repasará el éxito de ‘El Eternauta’, cuya segunda temporada ya está en marcha. Además, hablará de su faceta como abuelo y de la situación política y social de Argentina.

Marc Giró completará la noche con Maxi Iglesias y Enric Auquer. El primero presentará ‘Todo lo que nunca fuimos’, la película basada en la novela de Alice Kellen, y compartirá algunas de sus pasiones fuera de la interpretación, como pilotar aviones, el surf y la escritura tras publicar ‘Horizonte artificial’. Auquer, por su parte, acudirá con ‘Ravalear’, la primera serie española seleccionada en la Berlinale, y mostrará una habilidad actoral que ha incorporado recientemente.

En La 1, Henar Álvarez abrirá las puertas de ‘Al cielo con ella’ a Miguel Ríos. El músico, figura clave del rock español, presentará ‘El último vals’, un disco en el que aborda la juventud, el amor y el paso del tiempo. La entrevista también girará en torno a su vida en la carretera, los cambios en la industria musical y su compromiso político.

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Kira Miró será la otra invitada principal del programa de La 1. La actriz hablará de ‘Olivia’, su nueva serie, y de los estereotipos que han marcado parte de su carrera. La entrega contará además con el regreso de Carmina Barrios y su ‘Consultorio de Carmina’, junto a Toni Acosta, que dedicará su sección a España como destino favorito de los turistas extranjeros.