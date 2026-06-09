David estalla en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones' ante una Alba arrepentida: "Me da vergüenza verme"

Máxima tensión en el desenlace de 'La isla de las tentaciones'. David y Alba se han reencontrado frente a la hoguera y ante la atenta mirada de Sandra Barneda tras todo lo sucedido en las villas. Una cita marcada por los reproches, los ataques cruzados y las lágrimas que ha dejado en el aire el futuro de su relación.

Alba era la primera en llegar y se sinceraba con la presentadora sobre el torbellino de emociones que estaba viviendo: “Estoy muy nerviosa, más que nunca te diría, pero también tengo muchas ganas de tenerlo aquí, de darle las explicaciones que le tenga que dar. Sé que he hecho cosas mal, pero también he visto cosas que no me han gustado”.

Sin embargo, la actitud de David al entrar ha sido radicalmente distinta. Visiblemente enfadado, el participante no ha tardado en arremeter contra su pareja: “¿Tú ves normal esto? ¿No se te cae la cara de vergüenza?”. Ante la pregunta de Sandra Barneda de por qué ni siquiera podía mirarla a la cara, David se ha mostrado tajante: “Estábamos tan bien fuera y que venga aquí y ya esté liándose con otro… me da vergüenza”.

A pesar de que Alba ha intentado defenderse señalando que ella también merecía explicaciones de su paso por 'Villa Montaña', David ha calificado sus vídeos como "simples juegos", algo que no ha convencido a su novia: "Llámame cínica o lo que quieras, pero me molesta todo".

El verdadero punto de inflexión ha llegado al visionar el comportamiento de Alba con Álex. Al ver las imágenes de los besos, David ha estallado por completo: “Encima te ríes, has estado todo el tiempo besándote con él, ¿dónde ves ahí arrepentimiento?”. El participante ha confesado que llegó a tener esperanzas tras la primera caída en la tentación: “Por un momento pensé que solo se habían besado una vez y que podía estar arrepentida y frenar a tiempo”.

"Me da vergüenza verme en esas imágenes y que tenga que verlas mi novio. No me reconozco, la verdad. Sé que lo he hecho fatal, nunca en mi vida he sido infiel", confesaba Alba entre lágrimas, antes de romperse por completo y dedicarle un inesperado halago a su pareja: "Eres el hombre que cualquier mujer querría tener a su lado". Además, ha querido aclarar que con Álex solo se seguía en redes y "nunca habían tenido una conversación".

El programa ha mostrado las imágenes en las que ambos hablaban abiertamente de sus problemas sexuales. Alba no ha dudado en tildar a su novio de "sinvergüenza por hablar de nuestras intimidades", pero Sandra Barneda rápidamente ha dado paso a los vídeos donde ella hacía exactamente lo mismo, algo que David percibió como "una burla".

Finalmente, el dolor ha dado paso a la honestidad y ambos han terminado reconociendo que su relación arrastraba una importante crisis en la cama antes de viajar a la isla: “Yo también lo entiendo, a veces siento que no tenemos ese fuego”, admitía David. Por su parte, Alba sentenciaba con una triste realidad que ha pesado demasiado en su experiencia: “Nos queremos mucho, siempre lo hemos puesto en un segundo plano, pero llega un momento en que eso pesa”.

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Al final de la hoguera, David tomaba una decisión sobre el futuro de su relación: "Me has enseñado cosas tan bonitas y hemos tenido un amor tan puro y verdadero...Tengo que pensar en mí", reconocía. Así, el protagonista respondía a Sandra Barneda que quería abandonar 'La isla de las tentaciones' "solo".