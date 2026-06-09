Investigado el CEO de la productora de ‘Andalucía Directo’ por presunta agresión y acoso sexual a una reportera

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto diligencias contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), tras la denuncia presentada por una reportera de la productora encargada del mítico programa 'Andalucía Directo'. La trabajadora acusa a su superior jerárquico de presuntos delitos de agresión sexual, acoso sexual continuado y contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral, según ha adelantado elDiario.es.

El caso afecta de lleno a una de las principales productoras del audiovisual andaluz. ADM es la compañía responsable de ‘Andalucía Directo’, uno de los formatos más reconocibles de Canal Sur, y mantiene una relación estrecha con la RTVA, su principal cliente institucional. Además, se trata de una empresa público-privada en la que la Junta de Andalucía figura como accionista mayoritaria a través de Sandetel.

La denuncia fue presentada el pasado 26 de enero. Tras tomar declaración a la reportera el 25 de marzo, el juez citó a Fuentes como investigado, pidió información sobre posibles antecedentes y acordó nuevas diligencias, entre ellas la declaración de dos testigos propuestas por la denunciante y un reconocimiento médico forense para valorar el estado psíquico de la trabajadora y el posible vínculo con los hechos denunciados.

Según la información publicada, la denunciante ha aportado 175 páginas de mensajes de WhatsApp que ya habrían sido cotejados por la secretaria judicial. En esos mensajes figuran frases de contenido íntimo o sexual como “Cariño, tengo ganas de ti” o “Tú me debes una noche loca”. La acusación también incluye siete declaraciones juradas de extrabajadores y exdirectivos de ADM que, siempre según la denuncia, respaldarían su versión sobre situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

El relato de la reportera señala tres presuntas agresiones sexuales en 2013, 2022 y 2023, en Sevilla, Barbate y Zahara de los Atunes. La denuncia sostiene que esos episodios se produjeron dentro de una relación de dependencia laboral y jerárquica, y que después el supuesto acoso sexual derivó también en un vaciado de funciones y aislamiento profesional. El juez, no obstante, ha dejado fuera de esta causa la parte relativa al presunto acoso laboral al considerar que excede las competencias del juzgado de Violencia sobre la Mujer.

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Gustavo Fuentes ha reconocido al citado medio su condición de investigado, pero niega todos los hechos: “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”. También asegura que fue él quien pidió activar el protocolo antiacoso de la empresa tras conocer la denuncia. Su declaración judicial, prevista inicialmente para mayo, quedó aplazada al 25 de junio tras un cambio de abogado.