Recta final
Expulsado en ‘MasterChef’ ayer y nombre de sus cinco semifinalistas
Gema quedó fuera de la competición en la última prueba de la noche, mientras Chambo, Annie, Pepe, Carlota y Camilla lograron el pase a la semifinal.
‘MasterChef 14’ ya tiene cerrado su grupo de semifinalistas. La entrega de este lunes dejó fuera a Gema después de una noche dividida en tres retos muy distintos: una prueba con familiares en las cocinas, un exterior en Castellón y una eliminación centrada en grandes recetas de la alta cocina francesa.
La primera plaza de la semifinal se decidió junto a los seres queridos de los aspirantes. Chambo y Pepe cocinaron con sus mujeres, Camilla y Carlota con sus maridos, Annie con sus hijos y Gema con su hermana. Todos tuvieron que replicar platos de chefs con estrella Michelin en los que el vinagre tenía un papel protagonista, ya fuera en escabeches o encurtidos. El jurado valoró especialmente el trabajo de Camilla y Chambo, pero fue este último quien consiguió el delantal dorado y se aseguró la continuidad.
El segundo corte llegó lejos del plató. El programa se trasladó a las Cuevas de Sant Josep, en la Vall d’Uixó, donde los aspirantes cocinaron un menú de Lucía Ruiz Lafita para 60 vecinos de la zona. Chambo formó los equipos y colocó de azul a Annie, Pepe y a él mismo, mientras Gema, Camilla y Carlota trabajaron como equipo rojo. Sin capitanes, los concursantes tuvieron que organizarse solos en un servicio marcado por los nervios y la falta de una voz clara de mando.
La victoria fue para el equipo azul. Los jueces destacaron la capacidad de Annie para asumir liderazgo de forma natural y, pese a los reproches a Pepe por su actitud y por el desperdicio de comida, el grupo consiguió imponerse. Así, Annie y Pepe se unieron a Chambo como semifinalistas, mientras Gema, Camilla y Carlota tuvieron que jugarse la permanencia en la última prueba.
La eliminación llegó con Martín Berasategui y Ana Peleteiro como invitados. Las tres delantales negros se enfrentaron a recetas clásicas de la nouvelle cuisine, desde la lubina en hojaldre con salsa choron hasta los raviolis de langostinos con trufa o la croquembouche. Camilla salvó la noche con un ravioli bien resuelto y Carlota convenció con una lubina técnicamente muy precisa.
Gema defendió una croquembouche con mérito, pero insuficiente para seguir en el concurso. “El aspirante que no continúa en las cocinas es Gema”, comunicaron los jueces antes de despedirla. La concursante lamentó marcharse sin haber conseguido mostrarse del todo como era, con la sensación de haber mantenido una coraza durante buena parte de la edición. Tras su salida, Chambo, Annie, Pepe, Carlota y Camilla se convierten oficialmente en los cinco semifinalistas de ‘MasterChef 14’.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
- Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
- Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
- Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”