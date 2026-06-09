Lunes 8 de junio
Audiencias TV ayer | La visita del Papa dispara a La 1 y 'Horizonte' firma máximo histórico en Cuatro
RTVE domina la jornada con la cobertura del Papa León XIV mientras 'La isla de las tentaciones' vuelve a liderar el prime time.
La 1 vivió una jornada histórica gracias a la cobertura especial de la visita del Papa León XIV. Durante la mañana, el especial 'Visita Papa RTVE' lideró con un gran 19,7% de cuota de pantalla y 557.000 espectadores de media. La cadena pública también destacó en la tarde, donde los eventos relacionados con la visita papal alcanzaron un 11,8% de share y reunieron a 893.000 espectadores.
Ya en el access prime time, 'La Revuelta' mantuvo el buen rendimiento de La 1 con un 11,9% de cuota y 1.371.000 espectadores. Aun así, el liderazgo volvió a ser para 'El Hormiguero', que arrancó la semana en Antena 3 con un 12,5% y 1.451.000 espectadores.
La otra gran noticia de la noche estuvo en Cuatro. 'Horizonte' firmó máximo histórico en el access al alcanzar un espectacular 10,7% de cuota y 1.232.000 espectadores.
En prime time, 'La isla de las tentaciones' volvió a imponerse en Telecinco al fidelizar al 14,4% de la audiencia y reunir a 926.000 espectadores. En La 1, 'MasterChef' firmó un 11,4% y 691.000 espectadores, a la vez que 'En tierra lejana' igualó cuota en Antena 3 con 843.000 espectadores.
En Cuatro, 'En guardia' se quedó con un 5,8% de share y 485.000 espectadores. Por su parte, la película 'En acto de servicio', en laSexta, reunió a 429.000 espectadores y un 5,7% de cuota de pantalla.
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