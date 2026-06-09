Nueva pareja
Atresplayer pone fecha de estreno a la serie ‘Ágata y Lola’, su nueva ficción con una protagonista de ‘La promesa’
Eva Martín y Mireia Oriol encabezan este procedimental policiaco rodado en Vigo, que llegará primero a la plataforma y más adelante al prime time de Antena 3.
Atresplayer ya tiene fecha para uno de sus próximos estrenos de ficción. ‘Ágata y Lola’ llegará el domingo 12 de julio a la plataforma para sus usuarios premium y, posteriormente, dará el salto al prime time de Antena 3. La serie estará protagonizada por Eva Martín, muy reconocida por el público de ‘La promesa’, y Mireia Oriol.
La ficción propone una pareja policial poco habitual. Lola Castro, interpretada por Eva Martín, es una inspectora impulsiva, empática y con tendencia a saltarse las normas cuando cree que la investigación lo necesita. Ágata Díaz, a quien da vida Mireia Oriol, trabaja en el archivo policial, está en el espectro autista y posee una capacidad excepcional para analizar expedientes y conectar datos que otros pasan por alto.
El punto de partida de la serie será el encuentro entre ambas. Ágata, que soñaba desde niña con seguir los pasos de su padre policía, acabó apartada de la acción tras sufrir un bloqueo en su primer operativo y recibir después su diagnóstico de autismo. Todo cambia cuando Lola acude al archivo buscando información para un caso y descubre que el talento de Ágata puede ser clave para resolver investigaciones complejas.
‘Ágata y Lola’ estará formada por ocho episodios de 50 minutos, con un caso cerrado en cada entrega y una trama centrada en la relación que se va construyendo entre sus protagonistas. Las grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores, con localizaciones exteriores que aprovecharán el paisaje atlántico y distintos espacios reales de la ciudad.
El reparto se completa con Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Eva Fernández, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz. Además, la serie contará con colaboraciones episódicas de Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro y Xoán Fórneas, entre otros.
La producción corre a cargo de Atresmedia en colaboración con Portocabo. Montse García y Alfonso Blanco ejercen como productores ejecutivos, mientras María Togores y Oriol Ferrer se encargan de la dirección de esta nueva apuesta policiaca que combina investigación criminal, diferencias personales y una alianza destinada a romper prejuicios dentro de la comisaría.
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