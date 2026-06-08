'Valle Salvaje', avance del capítulo 432: Victoria esquiva su destierro y consigue refugio en la Casa Pequeña

El destino de Victoria da un vuelco dramático e irreversible en la Casa Grande. Harto de las incesantes intrigas, manipulaciones y del juego a dos bandas que ha venido ejecutando la matriarca, José Luis decide cortar por lo sano antes de que caiga la medianoche. En una escena de alta tensión que dejará a la audiencia sin respiración, el marqués ejecuta el destierro fulminante de la que fuera su gran aliada, despojándola de un plumazo de todo su estatus, privilegios y poder dentro del palacio.

Sola, humillada y con el orgullo completamente herido, Victoria se ve obligada a recoger sus pertenencias y abandonar las estancias que una vez dominó. Sin embargo, lejos de hundirse, la gran villana demuestra que aún le quedan cartas por jugar y busca amparo inmediato en la Casa Pequeña. Allí, para sorpresa de muchos, Mercedes decide abrirle las puertas y ofrecerle protección, un movimiento de compasión —o de pura estrategia— que promete cambiar las reglas del juego y levantar ampollas entre los miembros de la familia.

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Paralelamente, el valle se prepara para el torrencial desembarco de un nuevo personaje que no dejará indiferente a nadie: Manuela de Guzmán. La hija de don Hernando pisa por primera vez el palacio y no tarda ni un segundo en demostrar que posee un carácter indomable y arrollador. Desgraciadamente, su llegada se tiñe de hostilidad tras protagonizar un accidentado y sumamente tenso encontronazo con Braulio; un cruce de miradas y reproches que sembrará la semilla de una enemistad implacable en los próximos días.