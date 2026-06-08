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Capítulo 432

'Valle Salvaje', avance del capítulo 432: Victoria esquiva su destierro y consigue refugio en la Casa Pequeña

José Luis expulsa a la matriarca de la Casa Grande antes de la medianoche mientras la hija de don Hernando estalla contra Braulio.

Escena del capítulo 432 de 'Valle Salvaje'

Escena del capítulo 432 de 'Valle Salvaje' / RTVE

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Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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El destino de Victoria da un vuelco dramático e irreversible en la Casa Grande. Harto de las incesantes intrigas, manipulaciones y del juego a dos bandas que ha venido ejecutando la matriarca, José Luis decide cortar por lo sano antes de que caiga la medianoche. En una escena de alta tensión que dejará a la audiencia sin respiración, el marqués ejecuta el destierro fulminante de la que fuera su gran aliada, despojándola de un plumazo de todo su estatus, privilegios y poder dentro del palacio.

Sola, humillada y con el orgullo completamente herido, Victoria se ve obligada a recoger sus pertenencias y abandonar las estancias que una vez dominó. Sin embargo, lejos de hundirse, la gran villana demuestra que aún le quedan cartas por jugar y busca amparo inmediato en la Casa Pequeña. Allí, para sorpresa de muchos, Mercedes decide abrirle las puertas y ofrecerle protección, un movimiento de compasión —o de pura estrategia— que promete cambiar las reglas del juego y levantar ampollas entre los miembros de la familia.

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Paralelamente, el valle se prepara para el torrencial desembarco de un nuevo personaje que no dejará indiferente a nadie: Manuela de Guzmán. La hija de don Hernando pisa por primera vez el palacio y no tarda ni un segundo en demostrar que posee un carácter indomable y arrollador. Desgraciadamente, su llegada se tiñe de hostilidad tras protagonizar un accidentado y sumamente tenso encontronazo con Braulio; un cruce de miradas y reproches que sembrará la semilla de una enemistad implacable en los próximos días.

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