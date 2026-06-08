TVE pone fecha al maratón de 'Toy Story' antes del estreno de 'Toy Story 5' en cines: horarios de todas las películas

El estreno de 'Toy Story 5' en cines es inminente y TVE, consciente de ello, ha preparado un maratón para ofrecer al público las cuatro primeras películas de la saga. El día elegido no es otro que el próximo sábado 13 junio desde las 15:50 horas.

De esta manera, los juguetes más famosos cobrarán vida en La 1 con la emisión de 'Toy Story', 'Toy Story 2' y 'Toy Story 3' antes del Telediario. Además, por la noche la cadena pública estrenará en abierto 'Toy Story 4'.

Se trata sin duda de una estrategia para pescar entre la expectación por el estreno en cines de una nueva entrega, así como de un evento dirigido a todo el público, pero apelando directamente al infantil y el nostálgico.

"Hay aventuras que nunca se olvidan y amistades que llegan hasta el infinito y más allá. 'Toy story', la trilogía original. Y el estreno de 'Toy story 4', el sábado en La 1", dice la voz en off de la promo, que también utiliza y adapta una de las frases más reconocidas de Buzz Lightyear: "Hasta La 1...y más allá".

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