'Supervivientes' último expulsado antes de la final y nombre de los cuatro finalistas definitivos del reality

La recta final de 'Supervivientes' ha arrancado con el listón de las emociones por las nubes en una noche que ha dejado a los espectadores con el corazón en un puño. La última y más dolorosa expulsión de la edición ha tenido como protagonista a Aratz, quien se ha quedado oficialmente a las puertas de la gran final. El concursante no pudo superar el veredicto del público y terminó perdiendo una de las votaciones más ajustadas y tensas que se recuerdan en el palafito, viéndose superado por el apoyo masivo que recibieron Maica y Alba, quienes logran salvarse 'in extremis' y se aseguran su plaza en la lucha por el cheque final.

La salida de Aratz sirvió como antesala para el momento más esperado por los robinsones: el anuncio de los finalistas oficiales. La emoción se apoderó por completo de Supervivientes: Conexión Honduras cuando los concursantes se enteraron de que la gloria estaba a solo un paso, siendo Alvar Seguí el primero en descubrir que su nombre ya estaba grabado en la final. La noticia provocó una auténtica catarsis no solo en la playa, sino también en el plató de Telecinco, donde Gerard Arias rompió a llorar de manera desconsolada al ver a su compañero tocar el cielo televisivo.

Al percatarse del bajón anímico del exconcursante, Sandra Barneda interrumpió la escaleta para interesarse por su estado. Gerard, completamente roto y entre lágrimas, confesó que le "costaba un poco" gestionar el momento porque no le gusta nada "emocionarse o mostrarlo" en público, pero no pudo contener el orgullo hacia su amigo: "Se lo merece de verdad, empezamos juntos la experiencia y ha sido un gran superviviente".

"¿Qué te está pasando por dentro? ¿Te hubiera encantado estar ahí?", le preguntó la presentadora con delicadeza al verle totalmente quebrado. Con el corazón en la mano, Gerard se sinceró en una mezcla de frustración y generosidad: "Me hubiera encantado estar ahí, pero me alegro por él, creo que se lo merece realmente". El ya exconcursante aprovechó el foco para lanzar un dardo en defensa del primer finalista, asegurando que se hace justicia tras semanas de críticas: "Cuando veo que a una persona se le está atacando o intentando infravalorar, y aun así llega a la final, creo que se lo merece. Ha hecho un gran programa de supervivencia; me gustaría estar con él allí arriba, pero se lo merece", concluyó visiblemente afectado reconociendo que lo que sentía en ese instante era una dolorosa pero sana mezcla de "pena y alegría a la vez".

Noticias relacionadas

El resto de finalistas son Soto, que se había librado de la nominación y Maica y Alba, estas dos últimas salvadas hoy mismo por la audiencia.