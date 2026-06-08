‘Sueños de libertad’, avance semanal: Begoña chantajea a Gabriel y la fábrica cae en manos de Floral

‘Sueños de libertad’ afronta una semana de grandes movimientos en Antena 3. La serie diaria, disponible también en atresplayer y Disney+, emitirá entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio cinco capítulos marcados por la lucha por la fábrica, el chantaje de Begoña a Gabriel y la detención de Nieves tras la denuncia de don Agustín.

Lunes 8 de junio, capítulo 577

Los De La Reina intentan evitar que el cierre de la fábrica deje a todos sin futuro. Damián y Andrés se reúnen con Félix Cifuentes para proponerle una operación: vender sus acciones a Brossard a cambio de conservar la infraestructura de la empresa. El abogado acepta trasladar la oferta al francés.

Begoña, por su parte, pide ayuda a Andrés tras conocer que Gabriel quiere llevarla a París con sus hijos. Ella no quiere marcharse de Toledo y termina recurriendo al chantaje para frenar a su marido. Mientras tanto, Tasio informa a Salva de la muerte de Gorito y ambos sospechan que puede tratarse de un ajuste de cuentas. En la cantina, el discurso de Claudia empieza a dar resultado y los trabajadores vuelven poco a poco al local.

Digna propone a Cloe que reconsidere su marcha a Nueva York y se sume a la creación de una nueva perfumería. Además, Damián ofrece a Pablo Salazar incorporarse al proyecto como director financiero. La semana arranca también con preocupación por Paula, cuya fiebre empeora hasta hacerle perder el conocimiento ante Manuela.

Martes 9 de junio, capítulo 578

El chantaje de Begoña provoca la reacción inmediata de Gabriel, que se encara con Andrés por haberle entregado las fotos con María. Aun así, el abogado no tiene margen: anuncia delante de Begoña que finalmente se quedará en Toledo para evitar una denuncia por adulterio.

Paula recupera la conciencia gracias a los cuidados de Manuela, pero recibe una mala noticia: ha perdido su trabajo por faltar. En paralelo, Fina comparte con Marta que ya tiene un nuevo empleo como fotógrafa en Toledo, mientras Tasio entrega a Claudia una carta para Carmen.

La tensión también estalla en casa de los Salazar. Don Agustín acude a ver a Pablo al enterarse de sus planes de marcharse a Marruecos y el enfrentamiento entre ambos termina de forma violenta. Federico, por su parte, sufre un vahído durante una reunión con Eduardo y acaba confesándole su enfermedad. Al final del capítulo, la Guardia Civil irrumpe en casa de los Salazar y detiene a Nieves.

Miércoles 10 de junio, capítulo 579

La detención de Nieves deja a Pablo desesperado. No consigue encontrar un abogado dispuesto a defenderla, mientras Mabel se muestra preocupada y Miguel mantiene una actitud fría con su madre. Aun así, Pablo visita a su mujer en el calabozo y le promete que hará todo lo posible para sacarla de allí.

Gabriel abre otro frente para vengarse de Andrés. Después de que este ayudara a Begoña, decide utilizar a Valentina para sembrar dudas sobre la relación entre Andrés y su esposa. La dependienta intenta mantenerse firme, pero termina viniéndose abajo. Cuando Andrés descubre la maniobra, se enfrenta directamente a Gabriel y le exige que deje en paz a Valentina.

Damián celebra con sus hijos la posibilidad de recuperar la fábrica y recuerda los inicios de la empresa junto a Gervasio. Mientras tanto, Paula oculta a Manuela sus nuevos planes tras quedarse sin pensión, Cloe toma una decisión sobre la propuesta de Digna y don Agustín visita a Nieves en prisión para pedirle que confiese su pecado.

Jueves 11 de junio, capítulo 580

Gabriel ejecuta su venganza contra los De La Reina. Andrés informa a su familia de que su primo se ha reunido con el dueño de Floral para que se adelante a ellos y compre la fábrica a cambio de un puesto directivo. La operación amenaza con arruinar el plan de Damián y deja a la familia en una posición muy delicada.

La noticia de la detención de Nieves se extiende por la colonia después de que don Agustín pida a los feligreses que recen por su alma. Pablo continúa buscando un buen abogado para defender a su mujer y Digna se compromete a ayudarle. En paralelo, Luz regresa a Toledo tras la llamada de Digna para intentar sacar a Nieves de la cárcel.

Marta y Fina también miran hacia el futuro. Fina plantea alquilar un piso, pero Marta teme que esa solución no les permita vivir su relación con libertad ni seguridad. Beatriz, por su parte, consigue que Gabriel le confiese el chantaje de Begoña. El capítulo termina con un duro golpe para los De La Reina: Brossard comunica que ha recibido una oferta mejor y Damián se encara con su sobrino.

Viernes 12 de junio, capítulo 581

Damián queda devastado al confirmar que la maniobra de Gabriel ha surtido efecto y que Floral se ha hecho con la infraestructura de la fábrica. Para intentar reunir más dinero, se plantea vender la Casa de los Montes, un lugar cargado de recuerdos para él y Digna.

Luz se instala de nuevo en Toledo y agradece a Digna y Damián que la hayan acogido en su casa, aunque oculta su implicación en la muerte de su padre. Después visita a Nieves en prisión para mostrarle su apoyo y también se enfrenta a don Agustín, al que intenta convencer de que está cometiendo una injusticia.

Begoña decide hablar con Valentina para desmontar las mentiras de Gabriel. Le cuenta su pasado y le explica que su intención era hacerle daño, además de asegurarle que lo suyo con Andrés pertenece al pasado. Mientras, Marta le confiesa a Fina que quiere alquilar una casa lejos de la colonia para poder vivir su relación con más libertad.

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La semana termina con Beatriz tratando de recuperar terreno con Gabriel. La niñera le propone marcharse juntos fuera de España y retomar su relación, en un nuevo movimiento que puede alterar todavía más la vida de Begoña y de los De La Reina.