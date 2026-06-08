‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy lunes 8 de junio: Begoña chantajea a Gabriel para no marcharse a París

‘Sueños de libertad’ emite este lunes 8 de junio un nuevo capítulo a las 15:45h en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La semana arranca con Begoña decidida a impedir que Gabriel la obligue a abandonar Toledo para empezar una nueva vida en París junto a sus hijos.

Antes de dar el paso, Begoña se cita con Andrés y le cuenta el plan de su marido. No quiere irse, pero tampoco sabe cómo frenarlo sin ayuda. Por eso le pide apoyo para amenazar a Gabriel y evitar que pueda imponerle su traslado a Francia. Al final, Begoña decide utilizar el chantaje como única salida para quedarse en Toledo.

Mientras tanto, Damián y Andrés intentan salvar lo que queda del futuro de los trabajadores. Ambos se reúnen con Félix Cifuentes para plantearle una operación complicada: vender las acciones de los De La Reina a Brossard a cambio de que el francés les ceda la infraestructura de la fábrica. El abogado se compromete a trasladar la propuesta.

La muerte de Gorito también agita la colonia. Tasio se lo cuenta a Salva y los dos empiezan a sospechar que puede tratarse de un ajuste de cuentas. El cantinero, agotado por el rechazo de los trabajadores, anuncia que quiere marcharse para siempre, aunque Tasio intenta convencerlo de que espere al conocer los planes de los De La Reina. Poco después, el apoyo de Claudia empieza a dar resultado y los vecinos regresan con normalidad al local.

Digna, por su parte, intenta convencer a Cloe de que no cierre todavía su etapa en Toledo y le propone implicarse en la creación de una nueva perfumería. Damián también mueve ficha con Pablo Salazar, al que plantea unirse al nuevo proyecto como director financiero, mientras trata de acercar a Federico a su hermano.

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El capítulo dejará además un momento de máxima preocupación para Manuela. Paula empeora rápidamente, la fiebre sube y la joven termina perdiendo el conocimiento. Su situación se agrava justo cuando más necesita ayuda, en un arranque de semana que vuelve a poner a varios personajes al límite.