En 'Y Ahora Sonsoles'
Un bebé intenta comerse el micrófono de Pilar Vidal en directo, mientras sus padres esperan por el Papa León XIV
La colaboradora se encontraba haciendo de reportera ante la visita del Papa y se encontró con muchos bebés esperando la bendición del Pontífice
El Papa León XIV ha revolucionado las calles de Madrid y las ha llenado de bebés a los que sus padres quieren que bendiga. Es una imagen que se ha repetido desde el pasado sábado, bebés siendo bendecidos por el Pontífice y en esa espera previa, Pilar Vidal ha tenido hoy a uno entre sus brazos que ha intentado comerse el micro.
En plena calle y haciendo de reportera, la colaboradora anunciaba que tenía "una misión preciosa" esta tarde: "Tengo aquí a José María, que es un bebé", decía mientras cargaba en brazos a la criatura. "Tiene seis meses y lleva aquí un buen rato con su madre y vamos a conseguir que el Santo Padre le bendiga", proseguía.
Sin embargo, el pequeño José María se mostraba inquieto, con la atención puesta en el micrófono de la colaboradora y en el llamativo color naranja de la esponjilla. Tanto es así, que cuando Pilar le acercó el micrófono a sus manos, el bebé reaccionó llevándoselo a la boca, provocando las risas y aplausos en el plató de Sonsoles Ónega.
"¡Uy, mira! Muerde la esponjilla", decía Vidal. "No, no José María, que me dejas sin esponjilla", reaccionaba la colaboradora quitándole el micro al bebé. "Si hay algo que está marcando esta visita del Santo Padre son es la bendición a todos los niños que está haciendo. Hay más bebés, pero nuestra misión es José María", concluía.
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