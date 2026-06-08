¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 8 al jueves 11 de junio de 2026

‘El Hormiguero’ vuelve a abrir sus puertas esta semana con una agenda marcada por la música y la ficción. Pablo Motos recibirá entre el lunes 8 y el jueves 11 de junio a Nancys Rubias, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Malú y María del Monte.

La primera visita será la de Nancys Rubias. El grupo liderado por Mario Vaquerizo acudirá el lunes 8 de junio para presentar su nueva gira de conciertos, que compaginará con la grabación de su próximo disco.

El martes 9 será el turno de Teresa Riott y Jon Kortajarena. Los actores presentarán la tercera y última temporada de ‘El Inmortal’, la serie de Movistar Plus+ que estrenará sus nuevos capítulos el 11 de junio.

Malú tomará el relevo el miércoles 10 de junio para hablar de ‘Quince’, su nuevo álbum, ya disponible. El título tiene un significado especial para la cantante: comenzó su carrera con 15 años y este trabajo es también el decimoquinto disco de su trayectoria.

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La semana se cerrará el jueves 11 de junio con María del Monte. La artista visitará el programa para presentar ‘Agüita de manantial’, su último single, una sevillana con alma mexicana.