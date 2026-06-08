Capítulo 851
'La promesa', avance del capítulo 851: Lope descubre la muerte de Santos y Julieta entra en un peligroso letargo que aterra a Manuel
El cocinero regresa al palacio sin saber el trágico final de su compañero en mitad de una crisis médica total en la planta noble.
El regreso de Lope a 'La Promesa' se transforma en una auténtica pesadilla de la que es imposible despertar. El cocinero aterriza de nuevo en los sótanos movilizado por una alarmante misiva que le envió Santos sobre las intenciones del duque de Carril, pero sus ilusiones se desmoronan por completo cuando Simona y Candela se ven obligadas a darle la peor de las noticias: el joven lacayo ha fallecido tras recibir un disparo. La tragedia golpea de lleno a Vera, quien completamente sobrepasada por la culpa y el dolor, decide huir para no enfrentarse a la realidad ni a los intentos de Lope por acercarse a ella.
En la planta noble, la salud de Julieta mantiene a la familia en un sinvivir absoluto tras su operación de urgencia. Ciro es el encargado de comunicar oficialmente que la muchacha ha entrado en un estado de letargo crítico del que temen que nunca pueda despertar, una situación que destroza anímicamente a Manuel. El heredero la vela sin descanso, asfixiado por el pánico de que la historia se repita y termine perdiendo a Julieta de la misma manera tan trágica que ocurrió con la inolvidable Jana.
Mientras tanto, los secretos y los regresos se entrelazan en los pasillos. Curro y Ángela están de vuelta tras su viaje a Madrid, pero la paz dura poco ya que Jacobo le confiesa a Adriano el sucio juego que ha llevado a cabo: le mintió descaradamente a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Bajo la escalera, Pía se sacrifica por Teresa ante Cristóbal asumiendo la responsabilidad de la carta perdida, desatando la ira incontrolable del mayordomo en una jornada donde Lope intenta reconquistar a Vera sin éxito, mientras Julieta hace un leve movimiento que Ciro, ausente, es incapaz de notar.
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