En 'Y Ahora Sonsoles'
Pilar Vidal enloquece a gritos con el Papa León XIV a escasos metros: "¡Santo Padre! ¡Míralo Sonsoles!"
La colaboradora ha empezado a gritar de la emoción y ha tratado de conseguir su misión
Un bebé intenta comerse el micrófono de Pilar Vidal en directo, mientras sus padres esperan por el Papa León XIV
La visita del Papa León XIV ha mantenido a las televisiones volcadas en su agenda. Esta tarde, Pilar Vidal se ha convertido en reportera para desplazarse hasta el exterior de la Nunciatura Apostólica.
A la salida del Papa, que ponía rumbo a la Almudena, Vidal ha enloquecido y se ha puesto a gritar muy emocionada: "¡Ahora sí que viene! Y detrás una furgoneta", comenzaba diciendo la colaboradora exaltada, mientras Sonsoles Ónega le pedía con gestos desde el plató que moderase el tono.
"Tranquilidad. Es que lo estamos viviendo con una intensidad que yo no puedo", reconocía la presentadora antes los gritos de Pilar Vidal, que continuaba dirigiéndose a León XIV con la intención de llamar la atención del Pontífice, que salía en vehículo: "¡Santo Padre! ¡Es que lo vamos a tener delante Sonsoles! ¡Míralo!", gritaba la colaboradora mientras el vehículo se acercaba.
"Ay Padre, bendiga a José María", pedía Vidal en referencia al bebé que minutos antes, intentó comerse el micrófono de Antena 3. "Santo Padre, ¿está feliz en España?", le preguntaba mientras el Pontífice levantaba el pulgar hacia arriba y el coche seguía su trayectoria.
"Bendiga a José María, por favor", insitió Pilar, antes de que el vehículo se alejarse por completo. "¿Lo habéis visto? Ha dicho que está feliz en España", comentaba la colaboradora. En plató, Sonsoles Ónega celebraba las imágenes captadas por las cámaras del programa: "¡Lo hemos conseguido!", exclamaba, mientras el plató entero aplaudía.
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