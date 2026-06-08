José Sacristán revoluciona 'La Revuelta' con su retirada, un rotundo 'zasca' a Broncano y su brutal ataque a Donald Trump: "Es un energúmeno"

José Sacristán ha debutado por todo lo alto en 'La Revuelta'. El veterano actor, que a sus 88 años sigue derrochando una lucidez y una rebeldía envidiables, visitó por primera vez el plató de David Broncano para presentar su nueva obra de teatro, El hijo de la cómica. Sin embargo, el intérprete de la memoria viva de nuestro cine no tardó en dejar claro su fuerte carácter desde el primer minuto, negándose rotundamente a cederle su plaza de aparcamiento al presentador de TVE con una frase de lo más tajante: "Ni a ti, ni al papa".

A pesar de declararse abiertamente ateo y reconocer sin tapujos que el colectivo de los curas no es precisamente santo de su devoción, Sacristán sorprendió al aplaudir el reciente discurso en Madrid del papa León XIV sobre la crisis migratoria, calificándolo de "brillante en fondo y forma". Eso sí, el actor aprovechó la coyuntura para lanzar una durísima crítica hacia ciertos sectores políticos y líderes internacionales: "Agradezco a su santidad que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump", aseguró ante el asombro del público, sin quedarse corto al calificar también de "miserable" a Netanyahu.

La entrevista también dejó espacio para la nostalgia y la memoria histórica. Sacristán recordó con especial cariño la época de la Transición española, defendiendo con uñas y dientes el esfuerzo democrático que se hizo tras la muerte de Franco y la libertad recuperada para contar historias. "Se hizo lo que se pudo", sentenció el invitado, tildando de "miserable" que se acuse de "cobardes o tibios" a los que tomaron las decisiones en aquel momento.

Al hilo de estos recuerdos, el actor desenterró una divertidísima y realísima anécdota junto al rey Juan Carlos I durante la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Sacristán acudió a la cita acompañado por su padre, Venancio, un comunista de toda la vida apodado así en honor al primer secretario general del PCE. Al llegar el momento del saludo, el actor no dudó en presentar a su progenitor ante el monarca como "un rojo sin remedio", provocando una reacción de lo más inesperada: el propio rey se agachó para fundirse en un afectuoso abrazo con él.

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Para cerrar su aplaudido paso por el programa revelación de La 1, el actor desveló una importante y definitiva decisión sobre su futuro profesional. Aunque se encuentra en una etapa de plenitud absoluta interpretando a 15 personajes sobre las tablas, Sacristán anunció su retirada de la gran pantalla y de las series. El motivo no es otro que el cansancio propio de la edad y las exigencias de la industria: "Se necesita un tiempo del que yo ya no dispongo. No quiero madrugar más", confesó con total honestidad. Eso sí, se marcha dejando un recado de optimismo al aplaudir el "formidable" estado actual de nuestro cine y el brutal auge de las óperas primas y películas lideradas por mujeres.